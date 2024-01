La reina del Carnaval se corona en una cena con 1.260 asistentes

La sala Bahía 2.0, como se ha bautizado a la carpa instalada en la Rúa Atalaia, dará esta noche la bienvenida a los asistentes que acompañarán esta noche a Carlota Fernández del Riego en su coronación como reina del Entroido de Foz. Un acto al que están anotadas 1.260 personas, agotando prácticamente la capacidad de una instalación que estrena ubicación, "e coa que buscamos mellorar en seguridade e comodidade", asevera Fátima Novo, la presidenta de O Noso Foz, asociación que se encarga junto al Concello de organizar la cita.

La edil de Cultura, Inés López Couto, volcada en la organización, destaca la novedad de la carpa. "A sala Bahía segue a ser o noso gran símbolo, pero o crecemento do Entroido obriga a aumentar o espazo para que todos xuntos poidamos desfrutar. Coidouse moito a decoración e quero agradecer o traballo de todos aqueles que o están facendo posible", manifiesta.

Un evento que incluye una cena —con empanada, sopa, carne asada y postres típicos de Entroido— para la que los comensales se distribuyen por grupos "como nunha voda", apunta Novo y a la que a la familia cercana de Foz se suman asistentes de diversos puntos de la comarca y del Occidente asturiano, asiduos al desfile, porque "a cea de coroación non é só punto de saída do Entroido de Foz, senón de toda a zona", recalca.

Protagonista

La gran protagonista de la noche será Carlota Fernández del Riego que, a sus 19 años, se hará con la corona que siempre ansió poder lucir. A pocas horas de cumplir su sueño se muestra "muy emocionada de poder vivir esta experiencia en primer plano, pero también con muchos nervios", reconoce la joven, consciente de que está viviendo "una experiencia única y me siento por ello una privilegiada".

De entre las muchas personas que la arroparán ese día destaca un grupo de amigos de la Universidad —estudia en A Coruña Ingeniería de Sistemas Inteligentes— que descubrirán en primera línea el Carnaval de Foz y, por supuesto, su familia, una gran ‘entroideira’, con integrantes desfilando en diversas formaciones y con sus dos abuelos miembros de una de las charangas más veteranas, Os Larpeiros.

Llegar al trono focense es una carrera de fondo que empezó a los cinco años con su incorporación en As Trouleiras, que arrancó como una comparsa solo de niñas, por lo que es ahora una mezcla de diversas edades. "Estoy muy orgullosa de estar en ella y espero estar muchos años más", asevera Carlota.

Alguna sorpresa podría protagonizar junto a ellas en el desfile del sábado 10, en el que compartirá carroza con las damas Adriana Niñe y Xana Fernández, dos amigas para las que estar ese día en Foz será muy especial: "Xana desfilaba en otra comparsa, pero se marchó por motivos familiares a vivir a otro sitio y sabía que le iba a hacer mucha ilusión volver a vivirlo desde dentro. Y para Adriana será su estreno en Foz, aunque ya desfilaba en Viveiro", relata la reina.

Adriana Niñe, Carlota Fernández y Xana Fernández. EP

La complicidad de las tres las ha llevado a diseñar el traje que querían. "Llama la atención y creemos que va a gustar muchísimo", señala Carlota. «Estamos con muchas ganas de disfrutar al máximo", dice.

De interés turístico

El Entroido de Foz estrena este año la distinción de Interés Turístico Gallego, "o que nos axuda a que teña máis proxección e tamén a estar presente nos catálogos o que, unido ao feito do que o que vén, repite, fai que cada vez teña máis éxito", aclara el alcalde de Foz, Fran Cajoto, pensando ya en solicitar la declaración de Interés Turístico Nacional, "porque o noso Entroido meréceo", dice.

Un Carnaval que cuenta con singularidades propias, como lo es la multitudinaria coronación de este sábado y el desfile del 10, con cientos de participantes y observadores, además del Touporroutou, que se celebra al día siguiente, "con coplas satíricas, que demostra a vea cómica que temos na localidade" o el Baile do Farolillo del lunes, en la que la costumbre es disfrazarse de gente del pueblo, "o que ten unha retranca adicional que o fai moi divertido", recuerda Cajoto.

Transversal

De todo, el regidor destaca que es una fiesta hecha por los vecinos de Foz "e ten moito de sentimental, pois a xente prepara o disfraz, as coreografías, as carrozas… durante moitos meses para chegar a ese gran desfile, que supón un punto de encontro do que todos desfrutamos. No noso Entroido non hai idades, é transversal e dende os máis pequechos ata os máis maiores gozan dunha festa que é a de máis relevancia que temos na localidade e a que máis se desfruta", apunta.

El desfile arrancará del puerto, un entorno en el que volverán a instalarse gradas, por las que se apostó en pandemia por motivos de seguridad, pero que llegaron para quedarse, "pois é un éxito e permiten que persoas con problemas de mobilidade poidan seguir o noso desfile", insiste el mandatario. Las entradas para acceder al graderío estarán a la venta desde el lunes, en la oficina de turismo del Cenima, según recuerda Ángel Fernández, concejal de Festejos.

Además de diversión, el Entroido es un gran empujón económico para la localidad, como destacan sus organizadores y corrobora el presidente de la Asociación de Comerciantes focense, José Carlos Paleo: "Son tres fins de semana fortes: a coroación, o desfile e o a Queima, e nótase moito no comercio, na restauración, pero tamén na ocupación hoteleira e veñen moitos dos que teñen en Foz a súa segunda residencia", recalca.