Como un faro entre la niebla. Así será para los conductores el encontrar un área de servicio, las 24 horas abierta, justo antes de entrar o de salir del nebuloso tramo del Alto do Fiouco, en la Autovía del Cantábrico (A-8). El empresario del Rei das Tartas de Mondoñedo, Carlos Folgueira, lleva cinco años fraguando el proyecto, cuya construcción prevé comenzar a finales del mes de junio —el Concello de Abadín acaba de entregarle la licencia de obra—. Su objetivo es poder abrirla en Navidad.

¿Será la única estación de servicio que habrá, casi al pie de la Autovía (A-8), entre Avilés y Guitiriz?

Sí, porque aunque no es de Fomento, es decir, que no está en el mismo vial, sí está en la rotonda de A Xesta, la de entrada y salida a O Fiouco. Aunque haya niebla, el lugar va a estar bien señalizado con un monolito de Repsol y el nuestro propio. Ocupa unos 6.000 metros cuadrados ahora, muchos de ellos para párking sobre todo de camiones y autobuses, que contarán con unas cámaras de videovigilancia específicas para su zona, para que puedan dormir seguros.

¿Qué ofrecerá?

Sobre todo un trato cercano, porque muchas estaciones de servicio parecen algo frías para el cliente y a mí me gusta tratar a la clientela como si fuera de la familia. Pretendo que se sientan cómodos, y procuro pensar en todo lo que pueden necesitar, por eso habrá una sala de lactancia, lugar de juegos infantiles, un jardín para las mascotas, una zona de duchas para los camioneros y comida variada, con menúes, donde ofreceremos, entre otras cosas, nuestras tartas o nuestros chocolates de nueces y de queso. Además habrá una terraza cubierta y otra en la parte alta del edificio para disfrutar del buen tiempo. Contaremos con cuatro pistas de surtidores Repsol y lavados automáticos y manuales para vehículos.

¿Y en un futuro próximo que incluirá?

Sobre todo quisiera ampliar una planta para ofrecer habitaciones a los huéspedes y estoy negociando la adquisción de otros 5.000 ó 6.000 metros cuadrados de terreno anexos para ampliar el párking, ya que el proyectado ahora puede albergar a unos 60 camiones.

¿A cuánto asciende la inversión?

Es una apuesta fuerte para un negocio particular que ronda los 1,2 millones; pero supuso otra apuesta arriesgada la que de hace 22 años cuando decidimos abrir al pie de la N-634, un lugar que seguiremos manteniendo, porque además tenemos una clientela fiel y agradecida.

Con la actual subida de precios del combustible, ¿cree que podrá ser además competitiva la nueva estación de servicio?

Vamos a intentar ajustar los precios del combustible con Repsol al máximo y también los de la restauración.

¿Cuántos puestos de trabajo va a generar el Área de Servicio O Rei das Tartas?

Calculo que unas 16 personas harán falta, sobre todo teniendo en cuenta que estará las 24 horas abierta y que durante el verano la densidad de tráfico aumenta considerablemente en la zona. Los cierres habituales del trazado por la niebla creo que en parte pueden hacer posible que paren más clientes, en busca tal vez de un respiro al superar la complicación o por el rodeo que obligan a recorrer.

En ese sentido, y de cara a atraer turistas y visitantes a la comarca de A Mariña a través de la Autovía, ¿ha pensado en expositores o folletos para dar a conocer la costa?

Sí, me gustaría que el área de servicio fuese una especie de escaparate de A Mariña, con productos que la den a conocer, con folletos que hablen de lugares como As Catedrais. Que podamos actuar como un punto de información para aquellas personas que estén de paso y no conozcan la zona.