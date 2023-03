La rehabilitación del casco y el Ari de Celeiro se suman al esperado PXOM

EQUILIBRIO ES la palabra que define este mandato en Viveiro, en el que se dieron pasos para redefinir el urbanismo de la ciudad, con la solicitud de la declaración de un Área de Rehabilitación Integral (Ari) para Celeiro, al tiempo que se avanza en la remodelación del casco histórico con la rehabilitación de inmuebles, mientras se aguarda por la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que será el instrumento que regule el crecimiento del municipio vivariense durante los próximos años.

Un documento que recibió a finales del pasado año el informe favorable de Augas de Galicia y se está pendiente del que emita la Axencia Galega de Infraestruturas (Axi), confiando en que sea también favorable, pues no se recibió en el Ayuntamiento ningún requerimiento o información sobre toda la documentación presentada.

"Somos conscientes da importancia que a aprobación do PXOM ten para o desenvolvemento do municipio e o seu impulso sempre foi unha prioridade. Nunca se deixou de traballar; ao longo da tramitación atopáronse moitos obstáculos, pero grazas ao traballo do Concello de Viveiro, o documento final xa está listo", asegura a alcaldesa, María Loureiro.

La mejora de la travesía de la iglesia en covas o la reparación del muro del ce menterio, entre las obras realizadas

Por parte de la alcaldía, recalca, se hizo un seguimento constante con el equipo redactor sobre cada punto concreto en el que, en cada momento, se encuentra la tramitación "e ademais, todos os concelleiros e concelleiras da corporación son coñecedores das reunións mantidas polo Concello sobre este asunto na Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), en Santiago de Compostela", insiste Loureiro, quien recuerda que se convocan reuniones de trabajo para informar a los portavoces de los avances en la tramitación.

Nueva fisonomía

Los cambios urbanísticos también se dejarán sentir en Celeiro y en una doble vertiente además, pues a la solicitud del Ari para la parte más antigua y representativa de la localidad se suma la propuesta de renovación total de la Rúa do Porto, lo que cambiará por completo la fachada litoral.

Fachada marítima de Viveiro. EP

Una ambiciosa obra esta última para la que se calcula un presupuesto de unos 650.000 euros, lo que llevará al gobierno local a ejecutarlo en dos anualidades y gracias a un convenio con la Diputación Provincial.

Poner en valor un entorno ahora degradado es el objetivo de la actuación, que se extiende a todo el borde marítimo, desde la cofradía hasta la zona portuaria, con una regeneración integral tanto de servicios públicos, como de nuevo pavimento y reorganización de las plazas de aparcamiento, además de la dotación de mobiliario urbano para contribuir al embellecimiento de la calle, que dará protagonismo al peatón y a la accesibilidad.

Contar con la declaración de Ari en Celeiro posibilitaría la tramitación de ayudas para la intervención en edificios de titularidad privada y realizar actuaciones de urbanización. Algo similar a lo que, aunque en mayor medida, sucede con el plan de rehabilitación del casco histórico, con una treintena de inmuebles rehabilitados, que permiten el mantenimiento en buen estado del centro de la ciudad, además de asentar población, fundamentalmente gente joven.

Reactivación económica

Obras a las que se suman el arreglo del paseo marítimo de Viveiro, para lo que se firmó un convenio con la Diputación y diversos trabajos de mejora de viales por todo el término municipal, como es la mejora de pistas en Magazos, Vieiro, Galdo, Covas o Xunqueira, sin olvidar otras actuaciones como la reparación del muro del cementerio municipal; la mejora de la travesía de la iglesia en Covas, con un presupuesto de 80.000 euros, o las labores de mantenimiento habituales en parques infantiles o alumbrados.

La deuda municipal se logró rebajar en cerca de cinco mill ones de euros en los últimos ocho años

Un ejemplo de las diversas actuaciones que se desarrollaron durante el último mandato sin perder de vista la reducción de la deuda. "A 31 de decembro de 2014 había no Concello unha débeda de 13.207.000 euros e o pasado ano pechouse con 8.407.000, o que supón que nestes anos se reduciu en 4,8 millóns", recalca la mandataria vivariense.

Pavimentación de la travesía de la iglesia en Covas. EP

Una gestión a la que hay que añadir también los dos planes de reactivación económica para impulsar la actividad y paliar los efectos de la pandemia de Covid, con ayudas directas a los autónomos que estuvieron cerrados por el estado de alarma, a las asociaciones de comerciantes para impulsar campañas y a la exención de las tasas por la instalación de terrazas y recogida de basura.