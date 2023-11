As regueifas e as batallas de galos chegan este sábado a Mondoñedo co Ceibarimas

A asociación cultural Xoldra de Mondoñedo promove a primeira edición de Ceibarimas Mondoñedo, un concurso de regueifas ou batallas de galos co que pretenden facerlle un oco a esta expresión cultural na Mariña. "É un formato que non se dá moito por aquí e queremos impulsalo a ver se colle pulo", explica o seu presidente Manuel Pardo, que subliña que decidiron organizar esta cita a través de Merenda Creativa e coa colaboración do Concello, "porque moitos membros de Xoldra están en Santiago e son asiduos a estas ceibarimas, así que por gusto persoal tamén nos apetecía traelo aquí". A idea de Xoldra é darlle continuidade ao evento "pouco a pouco" se a acollida nesta primeira edición é boa. "Empezamos co espírito de seguir", recoñece Pardo.

Para participar nas batallas, que son de estilo libre e en galego, é preciso apuntarse ata o xoves na ligazón https://ceibarimas.gal/inscribete-mondonedo. Haberá premios en metálico e en produtos de colaboración.

O concurso arrincará ás seis da tarde no casino da cidade coa proba clasificatoria e a partir de aí empezará o concurso ata a final, que está prevista a partir das nove e media da noite. Ademais dos concursantes, ás sete da tarde, haberá un espacio de micro aberto para quen queira animarse a actuar fóra do que é o espazo da competición.

E para completar a xornada haberá cinco concertos a cargo de C Mirazo, Willow GHZ, Xmaseda65, Shera&Sile e Breixán e Román.

PRESENTACIÓN. O evento foi presentado na Praza da Catedral por Lucía López e Clara Vila, membros da asociación Xoldra, e polo concelleiro de Cultura, Alberto García.

Con esta actividade, Xoldra segue sumando actos culturais na cidade. Fai pouco menos dun mes que celebrou a segunda edición do festival Breason, os días 3 e 4 de novembro, con sesión vermú, concertos e magosto, ademais de teatro.

Un festival que tamén naceu co espírito de ter continuidade e que cunha segunda edición no seu haber aspira a seguir medrando en próximas convocatorias.