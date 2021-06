El regreso de visitas y rutas huele a verano

La llegada del verano hace que los concellos programen actividades organizadas y visitas guiadas, además de facilitar información sobre rutas de senderismo e iniciativas de ocio a través de las oficinas de turismo. La oferta se incrementa de manera considerable en la época estival.

Las audioguías ficcionadas puestas en marcha por la Mancomunidade da Mariña permiten recorrer los cascos históricos de Ribadeo, Mondoñedo y Viveiro. Las personas interesadas en este contenido pueden acceder al mismo a través de la página www.amarinalucense.gal, recuerda la gerente, Tania Hermida. "Poden reproducirse en directo ou descargalas e escoitalas cuns auriculares, mellor dos que cubren a orella porque a experiencia é de maior calidade. A súa dificultade é baixa e duran uns 45 minutos. Contan historias destas localidades que doutra forma sería difícil coñecer, as temáticas e os estilos son diferentes, pois búscase que a xente faga unha e decida facer o resto".

La entidad incorporará las de Lourenzá y Alfoz los días 19 y 20, respectivamente, y en gallego, pero en breve se traducirán al castellano y después al inglés y el francés, como las anteriores. Se estrenarán al mediodía con paseos animados por los actores del grupo teatral Chévere, que diseñó y elaboró el proyecto, en el que colaboran la Diputación, la Xunta y los concellos. Se reserva en [email protected], llamando al 654.08.98.94 y en la web amarinalucense.gal. El 19, a las siete de la tarde, habrá la Indiana en Ribadeo y el 20 será la de Cunqueiro en Mondoñedo, a las cinco.

El presidente de la Mancomunidade, Fran Cajoto, destaca que tratan de crear "experiencias diferenciadoras, favorecendo a permanencia e a desestacionalización e fortalecendo o posicionamento da Mariña como destino slow, sostible e de calidade. Trátase dunha iniciativa pioneira para crear unha proposta turística amena e suxestiva", subraya.

Se estrenan las visitas a la iglesia de Vila do Medio en Burela, la ruta teatralizada por Ribadeo y audioguías en Lourenzá y Alfoz

Las rutas de artesanía, de visita libre y con un coste de tres euros, son otra alternativa de la Mancomunidade. En la web proponen una guía con actividades que giran en torno al trabajo de los artesanos. "Ao visitar a carpintería de ribeira de Fra en San Cibrao aconséllase ir tamén ao Museo do Mar, Sargadelos e aos cantís de Morás en Xove. Os obradoiros presentan o destino", señala Hermida.

La concejala de turismo de Viveiro, Marisol Rey, prevé mantener de julio a mediados de septiembre visitas guiadas en base a un proyecto elaborado con el guía Boris Vilar. La intención es hacer una diaria y alternar los itinerarios; además planifican alguna de senderismo. Se desarrollan desde hace cuatro años. "Cada año aumentamos porque hay más demanda, también usaremos el Vivertren. Ahora ya se hacen tres rutas por semana, que son opcionales y gratuitas", señala.

Marisol Rey explica que "los visitantes buscan turismo sano, deportivo y activo y Viveiro es el concello ideal porque tiene recursos variados". Esto motiva el auge del senderismo. El Concello acondicionó y señalizó las rutas. La última acción ha consistido en colocar un cartel avisando del peligro en el acceso a la Cova da Doncela. La edila indica que "en este momento no podemos preparar más, porque es muy costoso, pero estamos trabajando para ofrecer algo nuevo cada año".

Viveiro ► Precaución en la Cova da Doncela



El angosto acceso de la Cova da Doncela, una ventana al mar en A Ínsua, hizo que el Concello vivariense colocase un panel indicativo del peligro de la entrada para evitar riesgos a los visitantes. El Souto da Retorta, los miradores de Faro y San Roque o el Pozo da Ferida son otros puntos de interés.

NATURALEZA. Los Mércores na Natureza de O Vicedo también apuestan por senderismo, kayaks y rutas mixtas. La actividad fue premiada por la Diputación y la intención es repetirla en julio y agosto. El coordinador de la Casa da Cultura vicedense, José Antonio Quelle, indica que también seguirán con las georrutas, ya por tercer año, y tendrán una por mes con el geólogo Fran Canosa para grupos de 20 personas.

Además, harán una salida fuera del municipio, que este año será a la costa de Loiba (Ortigueira). "O obxectivo é combinar ocio e deporte, con paradas para explicacións e coa filosofía do turismo slow. As actividades enfócanse a grupos reducidos pola covid, pero tamén para ofrecer unha boa experiencia. Ao ser ao aire libre pódese garantir mellor a seguridade". Asimismo prevén la nocturna en julio por la costa entre O Vicedo y Xilloi.

Burela ► Restos de pinturas góticas



La iglesia de Vila do Medio, de planta rectangular y estructura interior de madera, tiene como elemento más reseñable las pinturas murales que datan del siglo XV, del gótico tardío y factura arcaico medieval en su composición y colorido. Están enmarcadas por cenefas de motivos geométricos.

NOVEDAD. El concejal de turismo de Burela, Ramiro Fernández, destaca la potenciación de las rutas geológicas. Harán dos a la semana por el Perdouro, A Marosa y O Centiño. "Temos pensado empezar en xullo e ata mediados de setembro". Como novedad prevén visitas guiadas gratuitas a la iglesia de Vila do Medio por las mañanas. "É a primeira vez que se van facer, esperemos que a xente se anime. A maiores tamén teremos as saídas co técnico de deportes para facer sendeirismo pola ruta circular e Vila do Medio, tanto para adultos como para nenos. As dos maiores serán un sábado ao mes", concreta.

Burela permite asimismo conocer el barco museo Reina del Carmen, un bonitero tradicional que ofrece seis visitas diarias de una hora. Las de la lonja en colaboración con Absa se han aplazado por la pandemia, pese a su gran aceptación, pero están abiertas las de las rederas, de lunes a viernes y de once de la mañana a cinco de la tarde.

Ribadeo ► El legado de los indianos



La villa ribadense atesora el legado de los indianos. Más de 50 inmuebles con jardines y palmeras muestran ese patrimonio que los emigrantes retornados de América crearon entre finales del siglo XIX y principios del XX, además de ejercer como mecenas socioculturales para contribuir al desarrollo local.

La concejalía de turismo de Ribadeo tiene previsto realizar al día una visita guiada desde el punto de vista natural y cultural. La localidad mantendrá las georrutas —de A Ría, Os Ollos, Os Arcos e Os Pregues— e incorporará una teatralizada por semana para potenciar el Ribadeo ilustrado. Además piensan realizar alguna para poner en valor los recursos del interior del concello. La mayoría serán gratis y se realizarán en los meses de julio y agosto. El propósito es potenciar el conjunto del municipio, "non só a franxa litoral, senón tamén o interior, cuxos recursos estiveron máis agochados ata o de agora", destacan.

Mondoñedo ► La Venecia del río Valiñadares



El río Valiñadares conforma un red de canales artificiales al discurrir por la ciudad mindoniense. En algún momento llegaron a alimentar a los antiguos molinos del conocido barrio de Os Muíños, donde hoy funcionan talleres de artesanía. Cerca están la Fonte dos Pelamios y la Ponte do Pasatempo.

La oficina de turismo de Mondoñedo coordina desde hace años visitas guiadas a la Cova do Rei Cintolo, que a partir del 15 de junio serán diarias. Se requiere una forma física normal y reserva previa al existir límite de plazas.

La ciudad episcopal también ofrece las visitas a los museos de Álvaro Cunqueiro —por un euro— en horario de diez a dos por la mañana y de cuatro a siete por la tarde, igual que el del Museo da Imprenta, para el que hay que llamar con antelación a fin de evitar coincidencia de grupos. Además es posible visitar los talleres de artesanía del barrio de Os Muiños —alfarería, títeres, serigrafía y cantería—, que en verano tienen demostraciones en vivo.

El Concello mindoniense señaliza y mantiene asimismo un buen número de rutas de senderismo, de acceso libre en Wikiloc a través del usuario mondoñedoturismo.

Patrimonio ► Audioguías en la catedral de Mondoñedo





San Martiño

La basílica de San Martiño de Mondoñedo, ubicada en Foz, es la más antigua de España y también tiene visitas guiadas. Al lado está el jardín botánico Espazo Caritel, de 2.000 metros y con 100 variedades de camelias, que se combinan con obras de varios artistas.



Lourenzá

Otro bien que no debe perderse el visitante es el monasterio de San Salvador de Lourenzá, que ya admite visitas al museo y la iglesia.



Alfoz

La catedral de Mondoñedo es otro de los lugares que cuenta con audioguías para las visitas gestionadas por una empresa. La declaración como Patrimonio de la Humanidad del Camino Norte también incluye este monumento. Informan en catedralmondonedo.com

San Martiño

La basílica de San Martiño de Mondoñedo, ubicada en Foz, es la más antigua de España y también tiene visitas guiadas. Al lado está el jardín botánico Espazo Caritel, de 2.000 metros y con 100 variedades de camelias, que se combinan con obras de varios artistas.

Lourenzá

Otro bien que no debe perderse el visitante es el monasterio de San Salvador de Lourenzá, que ya admite visitas al museo y la iglesia.

Alfoz

La torre Fortaleza Pardo de Cela de Alfoz, que cuenta con un museo, es otro punto de parada de los conocedores de la historia mariñana.

Demanda de aventura en San Roque y paseos por las sendas

La práctica de actividades de aventura y el ocio al aire libre tomaron un impulso aún mayor en la situación actual. Un ejemplo que acredita este hecho es el incremento de la demanda a medida que avanza la desescalada. Esto ocurre en el Roq Park instalado en el monte San Roque de Viveiro, cuya actividad únicamente se ve restringida en la actualidad por cierres perimetrales. Esto hace que en las actuales condiciones este parque de aventura pueda acoger hasta 50 personas de manera simultánea, con un máximo de dos por árbol.

Uno de sus responsables, Pedro Esmorís, explica "antes se buscaba una excursión a la Warner, pero ahora la tendencia es disfrutar de actividades en la naturaleza, es lo más demandado porque no pueden salir fuera. Nosotros tenemos solicitudes de varios puntos de Galicia para este mes de junio con motivo del fin de curso. Estamos apuntando las citas para grupos de coles e institutos de distintos puntos de Galicia, uno de Ferrol vino tres días con grupo burbuja. No mezclamos, cada uno viene independiente para que no coincidan los procedentes de diferentes sitios, están ellos solos en el parque, aunque haya capacidad para más, ya que es el compromiso que tenemos con ellos", precisa.

La firma tiene aparcadas por ahora las acciones de animación, pero realiza otras acuáticas, como descensos por el río Landro en canoa, en las que es obligatorio el uso de mascarilla. "El 80% de los participantes son estudiantes de colegios e institutos que se comportan con gran civismo, aunque no se pueden bañar".

El colectivo Roq Sport también colaboró en los últimos días con el departamento de Educación Física del IES Vilar Ponte que permitió a los jóvenes realizar bautismos en el agua con tablas de pádel surf, de manera individual. En cambio, mantienen las limitaciones para la práctica de paintball, con grupos limitados a doce componentes, seis contra seis, que además no comparten el material del juego. Pendiente está definir si harán campamentos en verano. "Estudiamos hacerlos con 25 niños y dar preferencia a los que acudan todo el mes para hacer grupos más cerrados, aún no podemos aplicar el protocolo de pernocta", dice.

DEPORTE. La ACD Xove, que preside José Manuel Blanco, prevé recuperar la Xove Costa Trail el 22 de agosto coincidiendo con las patronales, para la que cuenta con el apoyo de Roq Sport, los organizadores de la Camovi, que también preparan la prueba para el 5 de septiembre. La caminata y el trail de los niños serán el 21 en el concello xovense.

La asociación de Xove espera asimismo realizar una salida para contemplar las Perseidas, con limitación de aforo y cada uno en su vehículo. Del mismo modo piensan en organizar un par de rutas de senderismo por el municipio con todas las medidas de seguridad en julio y agosto, alguna nocturna y quedadas.

El surf dirigido a los niños es su apuesta acuática para el verano en Esteiro. "Traballamos para empezar a retomar a actividade, nótase que á xente lle interesa facer cousas. Penso que a partir de setembro se poderá facer algunha saída fóra das que quedaron pendentes de 2020".

Otras opciones que se pueden hacer por etapas en grupo o individual son el Camino Natural del Cantábrico y la ruta de San Rosendo.