El regreso de Nesti: "El día que volvió a Moucide fue el más feliz de mi vida"

María García Ruiz asegura que este lunes fue "el día más feliz" de su vida, debido a que su fiel compañera Nesti apareció en la puerta de la casa de su amiga de Moucide (O Valadouro), donde pasó unos días. Ella es de Negueira de Muñiz, pero recala algunas jornadas en A Mariña, donde está sacándose el carné de conducir. El lunes de la semana pasada, día 2, perdió a su perra al escaparse cuando la atropelló un coche. La conductora frenó sin poder evitar el impacto con el animal, que se asustó y salió corriendo.

Nesti fue adoptada en la protectora de Lugo. Su dueña se hizo cargo de ella hace cinco meses y la llevó a Negueira de Muñiz

La joven vivió un calvario la semana pasada. "Al atropellarla piensas lo peor, que puede estar muerta, pero tuvo mucha suerte y ahora vamos a celebrarlo, es el día más feliz de mi vida", comenta María, quien piensa que "ella no lo ha pasado tan mal como yo, que estaba desesperada, lo pasé fatal. Mi familia y amigos me decían que había hecho todo lo que podía, estuve buscándola hasta el sábado, cuando me fui a Negueira", pero el domingo por la mañana volvió.

"He estado buscándola toda la semana, he movido aire y tierra, he avisado al Seprona, a las protectoras, al registro de microchips, incluso vino una voluntaria de una protectora, un perro de caza y un dron. Hace tres días a un vecino de Moucide le pareció verla en una pista, el domingo por la noche fui a buscarla con otro perro, debió seguir el rastro y el lunes por la mañana estaba delante de la casa de mi amiga", detalla.

Pasando unos días en Moucide con una amiga, la atropellaron y se escapó, pero regresó este lunes

Apareció y además lo hizo en buen estado. "Tuvo mucha suerte, casi no tiene heridas, algún rasguño nada más, en la clínica solo le dieron un antiinflamatorio para el dolor. Aún no puede subir sin ayuda al coche, pero está perfecta, ya intenta correr y jugar", indica María.

Nesti es una perra miedosa con la gente, aunque su propietaria dice que con ella es "superprotectora y muy buena". "Estoy encantada. Tengo otro perro, de mi novio, ahora que estoy sola, son como si fueran mis hijos. Tengo una amiga que cuando ve los perros al lado de la chimenea, dice que viven como quieren", cuenta. María indica que "nunca tendría un perro en un piso, salvo uno pequeño, están mejor en el campo". Cada mañana sale a correr con ellos y después juegan para que se cansen y hagan deporte. Además, siempre los llevan de viaje en la furgoneta: "No me gusta dejarlos encerrados".