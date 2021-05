El regreso de un clásico focense

El establecimiento Happy Days de Foz retoma la actividad en la calle Álvaro Cunqueiro de Foz con nueva gerencia. Al cargo de Anablys Puentes, quien reside en la localidad desde hace 13 años, y con ayuda de su hija ha cogido las riendas del local situado en una de las zonas con más movimiento de la villa focense.

Anablys no es ajena al sector, pues siempre trabajó en el mismo como camarera. Ahora decidió dar un paso más dando el salto a la gerencia. Todo empezó casi sin pretenderlo. "Hice una pregunta a ver cuánto costaba el alquiler del local y me fui enrollando hasta ponerme al frente, no fue algo premeditado, lo hice sin pensarlo mucho y decidí arriesgarme", confiesa.

La céntrica ubicación del establecimiento, situado en una de las zonas más concurridas, dado que en sus inmediaciones están varias entidades bancarias, Correos, el Concello y supermercados, fue determinante a la hora de que la hostelera decidiese dar el paso. "Es una zona de mucho movimiento todo el año, una calle transitada, que me gustó por eso y me arriesgué por ese motivo. Si fuese en otra ubicación posiblemente no lo hubiese hecho", señala.

Anablys explica que su intención es servir montaditos, ofrecer pinchos, hamburguesas, bocadillos y diferentes raciones de comida. "Según como funcione a lo mejor podríamos cambiar el enfoque y ofrecer más alternativas, iremos viendo", comenta la responsable del local que funciona de nuevo desde esta semana en horario de seis y media de la mañana a once de la noche. Su propósito es ampliarlo a última hora en caso de que se autorice. Además prevé cerrar un día a la semana para descanso del personal, en principio baraja hacerlo los domingos, una jornada que considera "más tranquila, sobre todo durante el invierno" y recuerda que los antiguos dueños ya cerraban en domingo.

La calle Álvaro Cunqueiro gana animación con la reincorporación del local que lleva Anablys Puentes

BUENA RESPUESTA. Las primeras jornadas de actividad han resultado tan bien que ya piensa en contratar personal, dado que "no damos hecho, por lo que posiblemente tendremos que coger empleados. A ver si las cosas siguen así, hasta ahora estoy contenta de cómo está funcionando". Tampoco descarta introducir alguna novedad en las raciones y pinchos para que la clientela se anime a pasar por el establecimiento, en el que por ahora no prevé dar comidas.

El Happy Days cuenta con todas las medidas de seguridad que exige la normativa sanitaria vigente para la prevención de la propagación del covid-19 y que suponen un gasto adicional, pero al ser un local grande dispone de una capacidad mayor. Además su nueva gerente ha querido renovar la decoración. El comedor que tenía en la parte superior está ahora dividido y cuenta con mobiliario tipo chill out para darle un toque diferente. La amplitud del local, que además dispone de una terraza con ocho mesas, anima a Anablys en esta nueva aventura.

La responsable del establecimiento espera asimismo una buena respuesta por parte de los veraneantes, dado que al ser muchos habituales ya los conoce. "Pienso que vamos a tener movimiento. Al mediodía hay mucha gente, solo paramos 15 minutos parar para comer", comenta la hostelera.