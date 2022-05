Adrián Ben ya se prepara para un mes que marcará por completo su temporada. Junio decidirá las opciones del atleta vivariense de participar en el campeonato del mundo, que se disputará en la ciudad estadounidense de Eugene (Oregón) del 15 al 24 de julio.

Este es el primer gran objetivo de Ben para este curso. El segundo está fijado para agosto y no es otro que poder disputar el campeonato de Europa, en Múnich, que tendrá lugar en la ciudad alemana entre el 15 y el 21 de agosto.

Para estar en Eugene, el vivariense tiene claro que debe llegar en su primer gran pico de forma a los campeonatos de España que se celebrarán en Nerja, en la provincia de Málaga, el 25 y el 26 de junio. "A presión grande vai ser ese día, porque aí é onde se vai decidir que tres españois van ao Mundial. Aínda que non é definitivo, porque haberá que ver tamén as marcas da temporada, estados de forma e outros detalles, os tres primeiros é case seguro que serán os seleccionados para o Mundial", relata.

El mariñano defenderá su corona en Nerja y prevé una competición muy fuerte. Mariano García, Saúl Ordóñez, Javier Mirón, Pablo Sánchez Valladares o un Álvaro de Arriba que lograba la mínima para el Mundial hace poco más de una semana en el campeonato iberoamericano serán los grandes rivales de un Adrián Ben.

REENCUENTRO. Después de hacer el pasado miércoles en Huelva su mejor marca personal en los 1.500 metros, rebajándola en casi un segundo y medio, desde el 3:37.79 que logró un año en la misma capital onubense al reciente 3:36.41, el atleta vivariense regresará este domingo a los 800 metros en una prueba que se celebrará en la región polaca de Silesia.

Su calendario marcaba en un primer momento que este martes estaría corriendo en Ostrava, en la República Checa, pero finalmente optaron por cancelar esta participación y viajar el domingo a la citada prueba en Polonia.

Correr un 1.500 y después pasarse a los 800 metros es ya una constante en las últimas temporadas para el de Viveiro. "O meu técnico quere que faga sempre antes algún 1.500 para adestrar un pouco por arriba e así o facemos. A idea era conseguir mellorar a miña marca persoal e fixémolo, así que estou contento", apunta Adrián Ben.

El vivariense, al contrario que en el pasado, no ha tenido problemas físicos importantes esta temporada, por lo que ha podido entrenarse con regularidad. "A nivel físico tiven algunha sobrecarga, pero nada que non pase cando corres a tope. Encóntrome ben e dou as grazas porque me están respectando as lesións este ano e estou coidando todo o que poido e máis", asegura.

Lo que sí que ha notado son los efectos de haber pasado el covid. "A veces nótoo no tema da respiración, pero varios compañeiros están igual, así que supoño que pouco a pouco irá desaparecendo", señala Adrián Ben.

Antes del Nacional de Nerja, el 18 de junio participará en el Meeting Internacional de Madrid.