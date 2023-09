Regresa la magia de la música

EL festival Osa do Mar vuelve a llenar Burela de música este fin de semana. Este viernes ya se estrenó con los primeros seis conciertos en la Praza do Concello. Óscar Fedez & Leo Salinas, Shego, Fillas de Cassandra, Juno, Sexy Zebras y Grande Osso estrenaron un cartel que este sábado se completa con más de una decena de actuaciones durante todo el día. Así, a las doce y media de la mañana abrirá el día Catuxa Salom y seguirán Mr. Fishman y Ángel Stanich en la ‘sesión bearmú’ de la Praza do Concello.

Por la tarde, la música se trasladará al barco museo Reina del Carmen con las actuaciones de Caamaño & Ameixeiras, Batuko Tabanka y Bala & Lúa Mosquetera a partir de las seis de la tarde. Por la noche la Praza do Concello volverá a ser el epicentro musical en sus dos escenarios.

A partir de las nueve y media arrancarán las actuaciones de La Paloma, Xoel López, Carlangas, Eme DJ y Medio Quinhón. La música no será el único ingrediente del día, ya que a las cuatros está prevista la Ruta do Quitapenas. Y el domingo, la Praza da Mariña será el escenario de una de las novedades de este año, Cantiños, con las actuaciones de los grupos infantiles Colectivo Os Castros, Bonitos do Vista y Blood Skeleton