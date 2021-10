Regresa el baloncesto a la comarca

El Macrocopia Celtas de Foz y el CB Viveiro serán los representantes mariñanos en la Primera Nacional en esta nueva temporada. Tras un curso de parón por la pandemia provocada por el covid-19, ambas escuadras vuelven a la Liga con la misma estructura, salvo pequeñas variaciones, y con la ilusión por competir tras muchos meses apartados de los partidos.

El mayor cambio en el CCA Celtas de Foz está en el banquillo. La marcha de Armando Otero para entrenar en la Segunda División suiza dejó un hueco que ha cubierto Adrián Suárez, con la ayuda de Adrián Rodríguez, aunque avisa el primero: "No me he retirado y no cierro la puerta a volver". "No fue algo buscado; estábamos muy contentos con el trabajo de Armando, pero se fue, y se le ofreció el cargo a varias personas que por diferentes motivos no lo quisieron coger y me tocó dar el paso adelante", explica Suárez.

"Pero todavía tengo el chip de jugador y no he colgado las botas, es algo transitorio; además, si vamos a un sitio y somos cinco y tengo que jugar porque si no no hay partido, lo haré, pero esa figura del entrenador jugador no creo que sea adecuada dentro de un colectivo", dice y añade que "esto es una bicefalia porque está Adrián Rodríguez, en el lote vamos los dos; yo no soy un entrenador personalista, pero a mí me han colgado el cartel de primero, pero creo que Adrián el día de mañana, cuando se atreva y quiera, puede ser una opción válida y yo me apartaría".

"El objetivo no es de este año, es una filosofía, y es que la gente lo dé todo en la pista"

En cuanto a la plantilla, con solo diez jugadores, el mayor hándicap será la falta de efectivos. "Me parece muy cortita. Unos no han continuado por diferentes motivos, otros participan en los entrenamientos pero no quieren hacer ficha...", argumenta resignado.

"La plantilla va justa, y no me molesta por que lo vaya a hacer mejor o peor, sino porque hay una especie de desierto de jugadores que es una pena en un club de pueblo y bien estructurado", afirma. En cuanto a las novedades está la vuelta de Ramón y el fichaje del jovencísimo Hugo Cobas, el hijo de Manolo Cobas. Además, en los primeros partidos no podrán contar con Ángel Cao, que tiene una lesión que lo mantendrá apartado un par de meses.

Cuando a Suárez se le pregunta por los objetivos del equipo, no se habla de descensos ni de ascensos ni de clasificación. La filosofía del Macrocopia Celtas de Foz es otra. "El objetivo no es de este año, y es que la gente que esté aquí lo dé todo en la pista, se gane o se pierda, que haya un compromiso", dice. "Nosotros no hablamos de ascender ni de luchar por un puesto, sino de hacer un juego con el que los niños del pueblo se identifiquen y se reenganchen para que el club siga perviviendo; esa es la esencia de los Celtas", asegura.

"La plantilla va justa, hay una especie de desierto de jugadores"

¿Y qué equipo se encontrará la afición cuando acuda a Marzán? "Un Celtas muy peleón, muy luchador, aguerrido, esa es nuestra seña de identidad", recalca. "Que no esperen un exceso de calidad ni un baloncesto atractivo, porque pocas veces nos podemos juntar diez en los entrenamientos y así es difícil, pero que tengan garantizado que pelearemos y si luego el contrario nos gana porque es mejor en la pista, les damos la mano y la enhorabuena», sentencia.

EL NUEVO JEFE. Regresando a su puesto como entrenador, Adrián Suárez será ahora el jefe de los que hasta hace nada eran sus compañeros. "A mí no me genera ningún problema, tengo muy claro quién era como jugador y quién soy como entrenador, pero a algunos les chocó un poco verme serio, porque soy de carácter extrovertido y bromista, pero sé qué perfil adoptar dependiendo de las circunstancias", dice. "Fuera de la pista soy más bromista que un juvenil, pero como entrenador soy serio y exigente", advierte.

Sobre los rivales que se encontrará en el Grupo Norte esta temporada es tajante. "Me preocupa cero. Ya lo hacía como jugador y ahora es igual. Muchas veces como jugador estaba en el autobús y no sabía contra quién jugábamos. A mí me preocupa que el equipo dé una buena imagen y que demos el cien por cien", advierte.

Por último, el regreso de la afición a Marzán también será un factor fundamental para el técnico. "Yo lo valoro mucho. Es una gozada que un equipo de Primera Nacional tenga ese apoyo social; es un pabellón muy bonito, remodelado; además la afición sabe que tu puedes ganar o perder si te dejas la piel", concluye.

LA MISMA ESTRUCTURA. En la ciudad del Landro aún se mantiene más la estructura que en el Celtas, porque no hay cambio de entrenador, sigue Carlos Novo, y el único regreso es Neira, que vuelve tras una lesión. "Tenemos ganas e ilusión de volver a competir", dice el técnico, que tomó el relevo de Armando Otero hace dos temporadas cuando este último se marchó a entrenar a Foz.

Sobre el equipo construido, Novo remarca "la continuidad" que se da "y para lo bueno o para lo malo somos un equipo muy veterano" y pasa revista. "Menos Xosé, que tiene 19, y Diobuis, que tiene 21, los demás ya tienen de 27 para arriba, y algunos como Neira o Piñón tienen 38, Pablo 36 y José 41", aclara. Sobre el juego del equipo, Novo señala que van a cambiar "algunas cosas a nivel ofensivo que nos puedan aportar cosas".

"Damos continuidad a lo que teníamos y para lo bueno y para lo malo somos un equipo muy veterano"

La pretemporada ha sido larga, algo que no ha venido mal al equipo "porque han estado dos años parados, y eso siempre se nota", afirma. Además, este año el CB Viveiro no contará con la ayuda de juveniles. "Hace dos años contábamos con ellos y nos ayudaban tanto en entrenamientos como en partidos, pero este año no podemos tirar de ellos y eso es un hándicap para nosotros", advierte.

Sobre el objetivo del equipo para esta temporada, Novo es claro. "Nuestro objetivo es mantener la categoría, ir compitiendo partido a partido y que la clasificación nos ponga donde nos merecemos", dice. "Lo ideal sería meternos en esta primera fase entre los cuatro primeros, porque así evitarías jugar por el descenso, pero será muy difícil porque bajaron muchos equipos de Eba, como el Costa Ártabra, Carballo o Estudiantes, Narón hará un equipo muy fuerte, y luego quedamos Betanzos, Celtas y Obradoiro, que es filial del equipo Eba, y que un día te vendrá con juveniles pero otro con jugador del Eba", explica.

Una de las ventajas con las que contará esta temporada el CB Viveiro es el regreso al pabellón municipal. "Hace dos temporadas tuvimos que jugar y entrenar en San Cibrao porque el pabellón estaba en obras, y volver a nuestra cancha es algo que nos tiene que ayudar algo", dice.

"El objetivo es mantenerse, ir partido a partido"

Sobre qué se puede esperar el aficionado que acuda a ver al equipo, Novo es claro. "Intentaremos dar un poco más de velocidad al juego, aunque sabemos que no nos benefician los partidos rápidos, pero sí un punto más de velocidad; y hacer un baloncesto más moderno, dando importancia al pase, cuidando más el balón", concluye.

Estrenos

El Celtas juega este sábado en casa frente al Estudiantes de Lugo, un rival complicado recién descendido de Eba.



El CB Viveiro se desplaza a la cancha del Betanzos B.