Regresa un clásico en Foz

La semana que viene regresa uno de los clásicos de Foz, O Muelle Bar. Tras más de ocho meses cerrado, y una reforma íntegra, Javi Chinchón se vuelve a poner detrás de la barra para llevar las riendas de uno de los locales con más solera de la localidad mariñana.

"Non ten nada que ver co que había antes", dice el empresario, aunque puntualiza: "Espero que encontren o mesmo ambiente que había, pero o nivel de local é completamente distinto; antes era un chiringuito e agora está máis acondicionado, sobre todo para o inverno".

El también entrenador del Foz de fútbol destaca, entre las novedades, que el local nuevo cuenta "cunha terraza e cunhas vistas impresionantes ao porto e á ría que antes non tiñamos". Sobre cómo quedó estéticamente, afirma que "estou contento; por fóra o cambio é brutal, alguén de fóra que non veña dende o ano pasado notará unha transformación moi grande".

Pero aunque cambie el chasis, la esencia va a seguir siendo la misma. "Imos tratar de mantela, de que O Muelle Bar sexa un punto de encontro para ir a tomar os viños pola tarde, de cafés pola mañá, e logo a xente nos dirá cara a onde temos que ir", explica.

Destaca en el nuevo local una terraza en la parte alta con unas excelentes vistas a la ría de Foz y al puerto

¿Cómo espera el verano Javi Chinchón? "Despois de tanto tempo pechados, coa pandemia, espero que sexa un verán con xente en Foz e na comarca, pero o que non sei é como van ser as condicións de traballo, o que nos vai a permitir a pandemia en canto a aforos, tanto na terraza, que está preto do cen por cen, como dentro do local", comenta.

Otro de los puntos fuertes del establecimiento eran los Xoves Cálidos y las actuaciones de grupos musicales en directo. "Imaxino que este ano por mor da pandemia non poderemos facelos polo tema da aglomeración de xente, pero a idea é seguir mantendo os mesmos eventos, os Xoves Cálidos, as actuacións en directo e aumentar esa oferta, facer cousas novas", advierte, también a nivel gastronómico. "Xa fixemos rollos mexicanos, de sushi, e queremos volver a facelos", explica el hostelero focense.

CON MUSCHAS GANAS. A nivel personal, Javi Chinchón reconoce "ter ganas" de volver a ponerse detrás de la barra. "Tárdame moito traballar polo contacto coa xente, por facer cousas no bar, pero dame un poco de medo todo o tema da pandemia, porque parecemos policías co tema dos aforos, e iso xa foi un pouco estresante o verán pasado e imaxino que este tamén será parecido", advierte, pero añade: "Teño ganas de ponerme a funcionar de novo, volver a estar coa xente".

Javi Chinchón será el encargado del local, contará con cuatro camareros y una persona en cocina, además de la ayuda puntual de su madre, Reme. En cuanto a la oferta gastronómica, van a seguir con una carta de raciones "aínda que haberá algunha novidade", comenta.

Añade que una de las novedades que tendrán con la nueva apertura será la cerveza de bodega de Estrella Galicia. "Seguimos con este producto, pero agora imos ter cervexa de máis calidade, cervexa de bodega, que era algo que antes non había na localidade de Foz e agora imos ser dous os locais que a teñamos", concluye el hostelero focense.