El cribado de Burela se realizará en el autocovid del Hospital da Mariña

El gerente del área sanitaria de Lugo, Ramón Ares, confirmó este martes que el cribado de Burela se realizará esta semana durante varios días y en el autocovid ubicado en las instalaciones del Hospital da Mariña.

El objetivo es, según indicó, detectar asintomáticos y estará dirigido a personal de servicios que trabaja de cara al público.

Sobre este cribado, el regidor burelés, Alfredo Llano, animó también a los vecinos de la localidad a participar. Más de cien personas se habían anotado ya al poco de abrirse el plazo de inscripción, que permanecerá activo hasta las dos de la tarde del miércoles.

Las pruebas están pensadas de manera especial para personas que trabajen de cara al público: "Está destinado a aquel sector da poboación que desenvolve a súa actividade laboral, profesional ou de voluntariado cara ao público, usuario dos servizos públicos, privados ou do terceiro sector prestados en Burela: comercio retallista, hostalería, restauración, hospedaxe, supermercados, tendas de alimentación, transporte público ou privado de viaxeiros, entre outros", recuerda Llano, que ha hecho público un bando para informar a la población.

Un texto que se ha publicado en la web municipal y las redes sociales locales para poder darle una mayor difusión, debido a la importancia de participar en estas pruebas.

"O único que teñen que facer as persoas que están nalgún dos supostos é chamar ao 608.55.53.00 de oito da mañá a dúas da tarde, facilitar o nome e apelidos, o DNI ou NIE, un teléfono de contacto e o sector no que desenvolve a súa actividade laboral, profesional ou de voluntariado", recalca el mandatario, quien alude a la responsabilidad: "Se queremos evitar novos brotes temos que seguir atendendo os protocolos e non relaxarnos, porque iso suporía volver para atrás. De aí a importancia de participar neste cribado".