Un regalo para impulsar o galego na Pontenova

O Equipo de Dinamización en Lingua Galega (EDLG) do IES Enrique Muruais da Pontenova embarcouse este curso nun proxecto que implica ao tecido comercial local e ao Concello. "Pensamos en desenvolver unha idea que tamén servira para dinamizar a Pontenova", explica María López Expósito, profesora de Lingua Galega no centro e coordinadora do equipo, "fixámonos en que a meirande parte da cartelería e sinalética dos comercios e lugares públicos está en castelán e queríamos que aparecera en galego ou, polo menos, nos dous idiomas". Para iso dende principios de novembro levan desenvolvendo un traballo que se está materializando agora e que terá continuidade nos vindeiros meses.

O primeiro paso foi que o alumnado recollera cantigas tradicionais do concello. "Tiñan que recoller a cantiga e tamén a persoa que a comunicou", explica a mestra, "temos bastantes, algunhas delas moi curiosas, así que tivemos que facer unha selección para quedarnos coas que foran autóctonas da zona".

Paralelamente, coa axuda da profesora de Plástica, os estudantes participantes elaboraron debuxos para ilustrar estas cantigas, uns vencellados a estas festas e outras non. Finalmente, unindo cantigas e debuxos deseñaron unhas tarxetas coa idea de distribuilas entre os comerciantes locais para que as dean de agasallo aos seus clientes agora no Nadal e durante os vindeiros meses. "A cambio desas tarxetas o que terán que facer e ir cambiando ao galego a sinalética dos seus comercios, para o cal tamén nos ofrecemos como asesores lingüísticos", explica López Expósito.

Agora mesmo as tarxetas están en proceso de impresión. "Faremos unha tirada dunhas 7.000 tarxetas contando en facer unhas 500 con cada cantiga e debuxo", asegura a coordinadora do equipo, que explica que despois as distribuirán os propios alumnos entre os comerciantes. "Cando se entreguen as tarxetas, os comerciantes deberán asinar un contrato no que se comprometen a galeguizar a súa sinalética", engade. Será despois das festas de Nadal cando empecen a traballar nesta segunda parte da idea.

APOIO. Este proxecto tamén levou aos alumnos a tomar contacto co Concello, que se comprometeu a sufragar o custe da impresión das tarxetas. "Mantivemos unha reunión co alcalde, Darío Campos, na que foron os propios alumnos os que falaron e expuxeron o proxecto para pedir a súa colaboración", indica López Expósito, que subliña que este encontro "aos estudantes xa lles serviu tamén de aprendizaxe porque viron como é a realidade e como é preciso moverse na sociedade actual".

Agora quédalles pendente a reunión coa asociación de comerciantes. Xa lle expuxeron a idea ao seu presidente, José Luis Balseiro, que a falou cos asociados e todos están de acordo en colaborar cos estudantes nun proxecto que une a comunidade educativa coa sociedade.