Regal Xunqueira expone 'Garagatos', los dibujos y las pinturas realizados por Joaquín Sabina

El complejo Regal Xunqueira, que dirige en Viveiro el ceramista Alfonso Otero Regal, acoge este primer semestre del 2021 una exposición de dibujos, pinturas y bocetos realizados por el famoso cantautor Joaquín Sabina durante sus giras y en la intimidad de su domicilio.

La muestra es una recopilación de las láminas y textos que se pueden encontrar en Garagatos, un trabajo que consta de dos libros de gran formato publicado por Artika, editorial española especializada en libros de artistas. Se trata de una edición limitada de 4.498 ejemplares que se vendieron a un precio de 2.100 euros cada uno. El propio cantautor jienense firmó a lápiz uno a uno todos los ejemplares. "Yo no soy el responsable del precio", señaló Sabina en su día, al tiempo que confesó que le dio un poco de impresión conocerlo, sabiendo que "gran parte de mi público" no iba a poder comprarlo, lamentó.

Uno de esos ejemplares llegó a las manos de Otero Regal. "Son facsimilares acompañados de versos manuscritos do propio artista e un despregable de case tres metros de longo con 74 retratos. Os debuxos que temos en exposición forman parte do primeiro libro dos dous que compoñen o volume e escollín as láminas que máis me gustaron", relata Regal.

Las imágenes son un compendio de varios temas que reúnen las inquietudes del artista. Entre ellas destacan las inspiradas por mujeres o sus aventuras nocturnas, así como la Semana Santa, los toros o retratos. Mientras, el segundo volumen repasa el universo creativo de Sabina a través de la mirada de grandes autores y personalidades del mundo del arte, como el director artístico del Museo Thyssen de Madrid, Guillermo Solaina.

El elevado precio se explica en parte por la implicación absoluta de Sabina en la obra. "Trátase dun traballo completamente artesanal que tardou dous anos en materializarse desde que se concibiu. Preséntase nun estoxo de madeira que reproduce a porta dunha habitación da casa de Sabina, unha porta pintada por el mesmo que simboliza a entrada ao seu mundo máis persoal e que tamén expoñemos aquí. Cando se apagan as luces do escenario e deixa de soar a última nota, Joaquín Sabina vive o seu momento máis íntimo e refúxiase nos seus cadernos para debuxar", indica el ceramista mariñano.

Resalta que los grandes referentes del de Úbeda son pintores de la talla de Velázquez, Matisse, Zurbarán, Barceló y Picasso.

La exposición, de entrada gratuita, permanecerá abierta hasta el 1 de junio en las instalaciones de Regal Xunqueira, pudiendo ser visitada de lunes a viernes entre las once de la mañana y las dos de la tarde y entre las tres y las cinco de la tarde. El sábado por la mañana habrá que concertar cita llamando al 664.54.31.03. "Queremos seguir coa actividade cultural e xa estamos programando exposicións para os meses de verán", avanza Otero Regal.