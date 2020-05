Regal Cerámica sopesa cerrar al serle negado un Erte y no vender "nada"

Regal Cerámica, la sociedad limitada que produce cerámica en Viveiro bajo la batuta del empresario Alfonso Otero Regal, puede verse abocada al cierre en tan solo unas semanas. La razón está en que le fue denegado un Erte para sorpresa de su propietario, que dice no comprender esa decisión "porque tampouco veu motivada por nada en concreto. Simplemente o denegaron". Pero en la situación actual indica que "teoricamente teriamos que empezar a traballar este luns, e non sei para que porque as tendas onde vendemos están pechadas e, por outra banda, temos moitos pedidos do estranxeiro que nin sabemos se podemos servir e tampouco sabemos se nolos queren ou nolos anulan, que é moi probable".

Otero Regal asegura sentirse "en terra de ninguén, porque empresas similares á miña tiveron un Erte aprobado sen problema e véxoo totalmente normal porque está claro que nin tiñamos onde vender e moito menos a quen, así que non entendo que pasou exactamente con nós". Incluso dice que tras moverse mucho entre distintas instancias administrativas y políticas llegó "a saber que son un caso único".

A falta de lo que haga este lunes, Otero Regal dice que "non ten sentido que traballemos". "Veremos que facer cos pedidos que xa están embalados, pero non teño claro que faremos despois", dice. De momento, va a celebrar una reunión de trabajadores mañana para exponerles una situación que en todo caso ya conocen. Son tres empleadas de tienda y seis operarios al margen de él, que también cobra como trabajador. "E eu mesmo acumulo xa varios meses sen cobrar", señala.

"Hai que ter en conta a situación particular dos empregados, porque están ao límite. Na reunión explicareilles algo que é obvio, que sen un Erte non lles podo pagar porque os ingresos neste sector van ser practicamente cero durante moito tempo. Os pedidos van caer en picado e eu ademais móvome en mercados de exportación tamén paralizados. É algo desesperante porque querendo seguir traballando, vexo que non podo por algo que considero que é unha incompetencia manifesta e eu creo que nin se chegou a valorar a situación da miña empresa ou non comprendo como se puido denegar o Erte", lamenta.

Añade que los operarios manejaron manifestarse ante la Xunta "pero é mellor tratar de esgotar as vías legais primeiro".