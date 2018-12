Refuerzan la valla del corredor pero los jabalíes pudieron entrar por los enlaces

Operarios de la Axencia Galega de Infraestruturas (Axi) realizaron este lunes nuevas tareas de mantenimiento en la valla del corredor en el municipio de Xove, en un tramo en el que últimamente se producen accidentes causados por jabalíes pese a que, según les consta por los "informes oficiais", los animales pudieron haber accedido al vial por los enlaces.

"Coñecemos que houbo entradas de animais na zona, e aínda que os informes oficiais parecen apuntar a que os animais puideron ter accedido ao corredor polo enlaces, ante a posibilidade de que poidan atravesar as vallas existentes as actuacións de conservación na zona están a reforzar o valado entre os puntos quilométricos 1 e 4 do corredor", indicaron este lunes desde la Consellería de Infraestruturas.

Añaden que en todas las carreteras de su titularidad que están valladas se hacen revisiones periódicas de estos cierres "durante todo o ano" y que se intensifican "especialmente" en los meses de otoño e invierno, en los que más accidentes se producen por alcance a animales salvajes. Los operarios que trabajaban este lunes en la zona colocaban "un reforzo" del cierre existente.

Los accidentes más recientes ocurrieron con seis días de diferencia, el sábado 1 y el viernes 7 de este mes. En el entorno del inicio del corredor en Beltrán es frecuente ver jabalíes, también cruzando la carretera general LU-862.