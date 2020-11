La reformas en el colegio de Mondoñedo redujeron el consumo energético un 47%

Las obras de rehabilitación integral llevadas a cabo por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade en el colegio Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo lograron reducir el consumo energético de las instalaciones en un 47,4% y las emisiones contaminantes de dióxido de carbono en un 40,12%. Así lo confirmó el delegado territorial en Lugo, Javier Arias, durante su visita al centro para comprobar el resultado de la intervención, que contó con una inversión de 623.600 euros.

Arias explicó que el mayor ahorro energético se produce en el gasto en calefacción, "logo de que se levaran a cabo traballos como a instalación dun sistema de illamento nas fachadas, no forxado baixo cuberta e noutros puntos do edificio e a substitución das ventás por outras de maior estanqueidade ao aire e resistencia térmica, incluindo as caixas das persianas". En esta reducción del consumo eléctrico, también incide el cambio de las luminarias existentes "por equipos de alta eficiencia enerxética, con detectores de presenza nas zonas comúns".

Los trabajos llevados a cabo en el centro también comprendieron actuaciones para mejorar la accesibilidad. Así, se instaló un ascensor para subir a la planta alta, ocupando parte de los aseos y obligando a redistribuirlos y renovarlos.

El proyecto de mejora también incluyó otras actuaciones como el derrumbe de una edificación auxiliar de planta baja que estaba adosada al edificio principal y que no tenía ningún uso, lo que repercute en una mejor imagen del centro. Además se amplió el gimnasio y se pulió el pavimento de terrazo en distintas zonas. En el interior se colocaron falsos techos, se pintaron las paredes y se lacaron las puertas.

En este sentido, Arias recordó que la Xunta "está a desenvolver unha programación de obras de mellora en centros públicos orientada a poñer a disposición de profesorado e do alumnado instalacións máis inclusivas, confortables e eficientes".