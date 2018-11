La reforma del colegio Virxe do Carme se llevará a cabo el próximo verano

La Consellería de Educación llevará a cabo una rehabilitación integral en el colegio Virxe do Carme de Burela el próximo verano. Así lo comunicó este martes el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, después de mantener una reunión con la dirección del centro y con representantes de los padres. "É imprescindible corrixir as deficiencias detectadas e hai certa urxencia niso, polo que imos anticipar a data prevista", aseguró Balseiro, en referencia a los primeros plazos dados y que retrasaban la actuación al año 2020. "Temos que garantir que a comunidade educativa dispoña dunhas instalacións nas mellores condicións, modernas e renovadas", subrayó el responsable autonómico.

En este sentido, Balseiro precisó que las obras que se ejecutarán tomarán como modelo los proyectos para mejorar la eficiencia energética que se llevaron a cabo, por ejemplo, en el colegio Lois Tobío de Viveiro. Según precisó se llevará a cabo una modernización de los tres edificios que constituyen el centro, se cambiará la carpintería exterior e interior -ventanas, puertas, persianas-, se llevará a cabo el aislamiento de la fachada, se sustituirán las luminarias por otras con tecnología Led y de bajo consumo, se acondicionará el interior con obras en los falsos techos o el pintado de las aulas y se mejorarán lo aseos. En total está prevista una inversión de unos 860.000 euros. Según los cálculos estimatorios de los técnicos el edificio número 1 se llevará 303.691 euros: el 2, 206.877 y el 3, 347.208.

Balseiro recalcó que esperan que las obras "se podan facer todas no verán, a pesar de que é un traballo importante, pero de non ser así deixaranse as cousas que non interfiran nas clases". A este respecto, el delegado territorial destacó que la decisión de llevar a cabo la reforma integral del centro "é a máis responsable neste caso e xa non ten marcha atrás". "Quedará un centro practicamente novo, porque non se vai facer ningún parche senón unha actuación integral", dijo y subrayó el compromiso de la Consellería de Educación y del propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con esta actuación. "Con este proxecto damos resposta aos veciños de Burela, aos alumnos do colexio e ao profesorado", aseguró.

Mientras tanto se están ejecutando las obras de urgencia dirigidas a corregir las filtraciones y que afectarán a la cubierta, los canalones y las bajantes, "toda vez que os últimos temporais e un deficiente mantemento do Concello contribuiron a agravar a situación".

PADRES. La presidenta de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (Anpa), Eva López, calificó de positivo el anuncio de la consellería, pero subrayó que "es lo que tenía que ser". "Se ha tomado una decisión muy rápido y la respuesta es satisfactoria, pero es lo que tienen que hacer", aseguró y recordó que este miércoles por la tarde, a las ocho, en el salón de conferencias, se le transmitirán a los socios los proyectos de la consellería "de forma imparcial y objetiva para que ellos decidan lo que hacer".

En este sentido, Eva López echa de menos un paso adelante de Educación para llevar a cabo la unificación de los tres edificios en uno solo para evitar los desplazamientos de los alumnos entre uno y otro.