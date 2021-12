Los trabajadores de Alcoa decidieron en un referéndum sin precedentes aceptar la propuesta de la multinacional de cesar durante dos años la actividad de electrólisis y de la planta de ánodos, lo que supone que en 2022 y 2023 no se fabricará aluminio primario en España, con el compromiso de la multinacional de poner en funcionamiento el 100% de las cubas en el primer semestre de 2024 tras la realización de diversas inversiones y con el mantenimiento de los empleos.

Una decisión de tal responsabilidad la adoptaron los mil operarios de las fábricas de Aluminio y de Alúmina a título individual en votación secreta en las urnas dispuestas en la entrada del comedor, que estuvieron abiertas desde las cinco de la madrugada hasta las once de la noche de este martes.

Del censo de 1.063 trabajadores votaron 808 (el 76%), con 563 votos a favor del acuerdo (el 69,68% del total), 196 en contra (24,26%), 40 en blanco (4,95%) y 9 nulos (1,11%). También organizaron votaciones los trabajadores de las auxiliares, con una baja participación de 180 operarios de los que 54 votaban a favor (30%), 105 en contra (58,3%) y 21 en blanco (11,7%). El rechazo en las contratas no afectaría al resultado global, con una amplia mayoría del sí.

Participó el 76% de los 1.063 trabajadores del censo de Alcoa, con el 69,68% a favor del acuerdo y el 24,26% en contra

Comité y empresa firmarán previsiblemente este miércoles la propuesta de Alcoa, que está condicionada a la desconvocatoria de la huelga y a la paz social. Desde la aluminera recordaban este martes que esta oferta es la mejor solución que pueden aportar para la fábrica en su situación actual, con pérdidas de más de 20 millones de dólares al mes y la previsión de que en enero puedan llegar a los 90 millones por el elevadísimo precio eléctrico. "La propuesta de Alcoa protege el empleo de trabajadores y contratistas y las nuevas inversiones ayudarán a garantizar que la electrólisis esté lista para su reinicio completo tras un cese temporal de dos años", apuntan. Sin embargo el comité precisaba este martes por la noche junto al resultado de las votaciones que "siguen amenazados los puestos de trabajo y la continuidad de la producción".

La hibernación ordenada de las cubas se llevará a cabo de forma inmediata, con trabajos que empezarán este sábado 1 de enero y que esperan concluir en tres semanas. Actualmente están en funcionamiento el 85% y las tareas para rearrancarlas al 100% empezarán el 1 de enero de 2024 y deberán estar terminadas antes del 30 de junio de ese año. Para entonces Alcoa espera contar con un contrato de suministro de energía que haga viable la actividad.

Asumir el cese temporal de la producción —cuando el lema de la lucha fue siempre as cubas non se paran y con la desconfianza hacia una empresa cuya intención era cerrar la fábrica— fue la decisión más difícil para los trabajadores, sin embargo algunos comentaban que era la opción "menos mala" ante el temor de lo que pudiera suponer el rechazo a la propuesta de Alcoa, que podría presentar un nuevo expediente de regulación de empleo, cuando el desgaste acumulado tras dos años de lucha por sus trabajos ya es muy elevado. En el otro lado estaban quienes no veían suficientes garantías sobre el futuro y temían que la parada temporal de las cubas acabase por ser definitiva.

AUXILIARES. En este dilema se movieron los operarios estos días, también los de las auxiliares, que reclamaban su lugar en el referéndum. El portavoz de la plataforma que agrupa a estos trabajadores, Kike Rocha, apuntaba que en la asamblea se había quedado en que las contratas podrían hacer sus votaciones y que sus papeletas se unirían al final de la jornada a las de los trabajadores de Alcoa, pues son tan afectados como los propios alcoanos. De hecho, resalta que en la propuesta de la multinacional "a propia empresa por fin o recoñece, pois contempla prorrogar os contratos vixentes das auxiliares; por primeira vez nos recoñece como parte da implicación laboral da planta".

El portavoz veía "gran nerviosismo" y falta de posicionamiento ante la decisión de aceptar o no la propuesta. "Espero que se sae o si Alcoa cumpla ao 100% o que ten prometido e estaremos moi pendentes porque a confianza nela está moi mermada", decía antes de conocerse el resultado.

Una de las auxiliares donde votaron los trabajadores fue Cyrgasa. El presidente del comité, Diego Fernández, defendía que los operarios de las contratas "tamén son partícipes desta problemática" y en el caso concreto de esta empresa recuerda que el 40% de su facturación depende de la fábrica. "Desde o comité propuxemos á xente que votara libremente, pois non hai garantías nin do si nin do non", decía.

Conde. Ve una "saída en falso" dejar de producir aluminio