Recursos como el de Alcoa contra la anulación del Ere tardan meses en resolverse

El recurso presentado por Alcoa contra la anulación del despido colectivo que pretendía aplicar en la planta de San Cibrao tardará meses en resolverse, según augura el comité de empresa, en referencia a lo señalado este lunes en la mesa multilateral por el secretario general de Industria, Raül Blanco.

En el encuentro, el primero tras la sentencia que declaró nulo el expediente de regulación de empleo, Blanco apuntó a una media de 14 meses como el plazo de resolución del Supremo ante este tipo de procedimientos, según señalan los representantes de los trabajadores. De ahí que solicitase a la multinacional "el desbloqueo" de la situación.

Por su parte, en representación de la dirección de Alcoa, Álvaro Dorado afirmó no compartir la resolución judicial y mantuvo la necesidad de parar las cubas y realizar un ajuste en la fábrica de A Mariña, de acuerdo con la nota emitida este martes por el comité de empresa.

Mientras, el presidente del comité, José Antonio Zan, ha vuelto a reiterar la oferta de dejar la huelga iniciada a principios del mes de octubre si la compañía accede a "sentarse a negociar una salida" a la factoría de San Cibrao. "Lo que hace falta es que Alcoa recapacite y se siente a negociar. Nosotros tenemos una huelga que le está haciendo mucho daño a la empresa y estamos dispuestos a suspenderla y con ello propiciar que se sienten a negociar", dijo.

De la huelga y futuras movilizaciones, José Antonio Zan deja claro que el comité de empresa seguirá "defendiendo el cien por cien de los puestos de trabajo y el cien por cien de la producción" de aluminio en la planta de A Mariña.

A partir de ahí, el comité solicita al Gobierno central que tome "una decisión política" para salvar el futuro de la planta si la multinacional no accede a retomar las negociaciones.



Las auxiliares apuestan por que se mantenga el paro indefinido

La plataforma coordinadora de lasconsideró este martes que la convocatoria de huelga indefinida "debe ser mantenida en vigor", dado que la resolución judicial que declaró nulo el Ere de Alcoa "no elimina la problemática principal" ni garantiza el pleno rendimiento de la fábrica.Así lo expresaron en un comunicado los representantes de la plantilla de la industria auxiliar, tras una reunión en la que se analizó la situación de las empresas. Al respecto, la plataforma considera que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es "un paso positivo", pero no obliga a Alcoa a "la reactivación del 100% de la planta".El colectivo explica que desde el pasado mes de abril, y "a día de hoy no saben cuándo volverán a su puesto de trabajo, si es que lo vuelven a hacer algún día"."Tal y como el comité de Alcoa expuso, es imprescindible que la multinacional se siente a negociar de buena fe, reactive la planta y cese los recortes en inversión", señala después de que este lunes la Xunta, el Gobierno, los sindicatos y el comité de empresa planteasen a la multinacional retomar las negociaciones.