El recurso de Burela Sempre ante el TSXG aplaza veinte días el pleno de investidura

Burela Sempre registró este lunes un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para reclamar que se repitan las elecciones en la mesa de O Perdouro después de que en el recuento electoral no apareciesen los seis votos nulos que reflejaba el acta. Este recurso obliga a posponer 20 días, hasta el primer fin de semana de julio, la composición de la corporación local.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General recoge en su artículo 195 que las corporaciones municipales se constituyen el vigésimo día posterior al de las elecciones -el 15 de junio- "salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones", que sería el 5 de julio. Estos recursos también obligan a posponer la constitución de la Diputación.

Burela Sempre presentó inicialmente un recurso ante la Junta Electoral de Zona, que fue desestimado por lo que acudió a la Junta Electoral Central y ahora al TSXG. Desde el partido Manuel Martínez explica que eran las resoluciones esperadas ya que "as xuntas electorais recoñecen os feitos, que é certo que non aparecen eses votos, pero din que non son competentes para anular a mesa e repetir as eleccións nela. Sempre tivemos claro que o último recurso sería ante o TSXG e presentouse esta mañá", dice, por el lunes.

Burela Sempre espera que el Tribunal resuelva a favor de sus intereses ya que está en juego que pueda tener representación en la corporación municipal. Obtuvo 271 votos, los mismos que dieron al BNG su tercer concejal. El cambio de un único voto haría que un edil fuese de un partido o de otro.

PSOE Y BNG. Por su parte PSOE y BNG mantendrán en breve un encuentro. El PSOE con seis ediles -que se reunieron este lunes- aspira a gobernar en solitario y contar con el respaldo de los nacionalistas en la investidura. El alcalde en funciones, Alfredo Llano, promete un mandato de diálogo.

El BNG celebraba anoche una asamblea. "O que non imos facer é darlle un cheque en branco ao PSOE e a Alfredo Llano para facer o que queira. A veciñanza fixo que perdera a maioría absoluta e que nós ganaramos un edil e poder de decisión", dijo Mario Pillado.