Regresa en el tranquilo septiembre el turismo inglés de alto poder adquisitivo

¿Es septiembre el mes bueno del turismo? Si no lo es, al menos es momento de recibir a otro tipo de viajeros en busca del relax más pegado a lo cultural y la naturaleza. La presencia el martes en Sargadelos de un grupo de británicos a bordo de sus Jaguar de alta gama, desde modernos decapotables a clásicos cargados de caballos, apunta otro turismo de final de temporada, tal vez como el que sugiere el montaje de la piscina de Sargadelos, con "tesoros sin descubrir todavía".

Como era de prever, se encaminaron hacia la tienda de cerámica donde una escultura avisa de que "el arte cuesta dinero pero no tiene precio" pero venían a su aire pues sobre el mediodía, una pareja española que abandonaba la fábrica al mismo tiempo que unos autocaravanistas franceses dejaba este comentario: "Vienen en grandes coches pero se han perdido la visita de las diez y media".

"Hay mucho inglés, vuelven los ingleses, también alemanes, y gracias que regresan, pues con la pandemia en los últimos años no tuvimos casi ninguno", señala Antonio Vázquez Graña, director del Parador de Ribadeo. Explica que "todavía seguimos trabajando bien, a tope, porque septiembre es muy bueno. Nos llega un turismo de nivel adquisitivo medio-alto, que vienen con sus coches, algunos reliquias de lujo".

Vázquez dice que no suelen coincidir con el turismo familiar -ahora los niños han vuelto al cole- y más numeroso de julio y agosto. "Estos ingleses suelen aparecer en mayo y junio y después esperan a septiembre y octubre. Acostumbran a viajar en el ferry hasta Santander y alternan ruta hacia el País Vasco y Cataluña o, por el contrario, se encaminan hacia el oeste, conduciendo por Cantabria, Asturias y Galicia. Hasta el Pilar suelen aparecer mucho y como este año es Xacobeo aquí...".

Vehículos de visitantes, en Sargadelos. X. LOMBARDERO

Además, están familiarizados con el clima pues, a pesar de las amenazantes nubes de por la mañana, alguno dejó el descapotable sin la capota puesta y por la carretera, además de los Jaguar, también había otros biplazas de su gusto, como el MX-5, con todo al aire.

USOS. "El cliente británico es muy curioso pero de costumbres, desayuna muy fuerte, apenas come pero a la cena le gusta sentarse a la mesa y que le recomienden. No faltan los vinos blancos gallegos y el pescado. Estamos muy contentos pero es un cliente exigente".

El grupo que el martes recorría A Mariña está bastante rodado, a tenor de las pegatinas de los vehículos: Jaguar XK Car Club, The Red Sparrows (Jaguar), National Trust Member 2018, Jaguar Breakfast Club, Club de L"Ouest Automobile, Sporting Bears Motor Club, Southwest Prestige UK... y otros establecimientos ribadenses confirman que ha sido un verano de muchos ingleses, alemanes, franceses e incluso australianos.

En el otro extremo mariñano también es frecuente ver vehículos de este tipo frente al Nito en Area y Alejandro Balseiro confirma que el final del verano suele ser de más parejas y más extranjeros "pero los precios del alojamiento ahora son más bajos pues nosotros ahora tenemos habitaciones a 100 y 120 euros mientras que en agosto tanto en el Urban como el Ego están entre 180 y 220 euros". "A veces no significa que la renta del cliente sea mayor, puede que esté destinando más dinero a unas cosas que otras", precisa.

RESERVAS AL DÍA. Balseiro explica que "el verano ha sido medianamente bueno, lejos de la locura de otros años al soltar el dinero, e incluso ahora las reservas se hacen muy al día". A sus establecimiento siguen llegando turistas pero tienen más presencia ya los locales. "Es bueno que la clientela se reparta un poco y aproveche la tranquilidad de ahora porque si hay demasiada gente tampoco puedes dar buena calidad, los precios tienden a subir y eso a la larga es pan para hoy y hambre para el futuro", opina.

A Viveiro llegaron este julio y agosto visitantes de más de 40 países, destacando desde el Concello el gran incremento de turistas. tanto de los que buscaron la playa como de aquellos más inclinados a disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza y el senderismo, además de la gastronomía. Franceses, ingleses, alemanes y argentinos, por este orden, competían en el podio internacional con los tradicionales madrileños del nacional. Aunque hay quien dice que el gasto por turista no es, ni de lejos, el de antaño y ahora cuesta mucho más facturar y atender un servicio de calidad. No obstante, según el Ine, el gasto por turista extranjero en España sigue creciendo.

En la misma playa de Area, el Restaurante Louzao dice que el turismo de septiembre regresa a parámetros del fin de semana. "Nosoutros agora estamos un pouco en stand by para atender as celebracións e eventos que foron quedando, porque tamén o mercado de fóra e moito máis suave", dice Jesús Louzao.

Una de las mariscadas que ofreció este verano el Louzao de Area en su carta. D.V.

Y añade que "a parte turística xa está máis normalizada ou tranquila e xa é o tempo das vodas ou as ceas baile a partir de outubro, co cal o cliente da zona xa ten moito protagonismo". Pero alerta sobre un otoño complicado porque "está todo moi revolto e cada día nos dan unha sorpresa coa subida da luz ou outros produtos".

No obstante, en línea con la categoría de su restaurante, prevé retomar los llamados Días de Paco que este verano ofrecían mariscadas por reserva y hasta fin de existencias, muy del gusto de las parejas.

Precisamente, en otro de los polos turísticos mariñanos, Foz, el perfil de huésped para este mes es de parejas en su gran mayoría, como es el caso del hotel Oca Playa de Foz.

"La previsión de ocupación estimada que teníamos para la primera quincena del mes de septiembre rondaba el 70% que fue más o menos el porcentaje alcanzado por semana, ascendiendo hasta el 90% los fines de semana. Para la segunda quincena, ya desde este fin de semana, la ocupación sube al 80% de lunes a jueves y los viernes y sábados, hasta el domingo, se mantiene en un 90%, oscilando algún punto por encima de esta cifra", señalan desde la dirección de dicho hotel, cuya terraza ha estado muy frecuentada este verano.

Un destino vacacional tranquilo

Además de los establecimientos hoteleros, también los concellos e instituciones reorientan en estas fechas su promoción y ofertas. El Concello de Ribadeo, por ejemplo, puso en marcha SetembroXNatural "co obxectivo de ofrecer un destino vacacional tranquilo e con encanto no que gozar da ría de Ribadeo, a rasa costeira, as praias, etc. para desestacionalizar o turismo e favorecer que a tempada alta se alongue". Uno de los atractivos es el deporte en la naturaleza, y nada mejor que correr la media maratón hacia As Catedrais, que tanto aficionado congrega. Y la Deputación de Lugo retoma los viajes locales, llevando a los de Riotorto a la Ribeira Sacra o vecinos de Láncara hasta A Mariña para disfrutar, ya sin el agobio de julio y agosto, del Fuciño do Porco, Abrela, Covas o la cascada de Xestosa en Ourol.



Reino Unido, en cabeza

Ya en los siete primeros meses del año aumentó un 299,9% el número de turistas que visitaron España y de los 39,2 millones que llegaron (9,8 millones en 2021), los llegados del Reino Unido representaron un 20,9%, por delante de Francia y Alemania. No obstante, en Galicia, el peso de los portugueses sigue siendo muy importante.