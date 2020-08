Recuperado el suministro de agua en la zona sur de Barreiros

Los vecinos de la zona sur del municipio de Barreiros recuperaron el servicio de agua potable después de tres días en los que fue necesario llevarles el agua en cisternas, camiones de bomberos o motobombas municipales a consecuencia de una rotura.

Después de una serie de intervenciones en la tarde-noche del miércoles, el agua de la traída fue recuperando presión paulatinamente y subiendo hacia los depósitos ubicados en las partes más altas del concello hasta llegar a los que abastecen a los núcleos de Vilamartín Grande y Vilamartín Pequeno, la zona más elevada de Barreiros.

Ahora queda detectar todos los problemas que puede haber en la traída que la alcaldesa cree van a ser abundantes. Por ejemplo apuntó que llevan más de diez años sin purgarse algunas partes de la red ed abastecimiento y que no hay un mapa exacto de la tubería, sobre la que en algunas zonas se echó hormigón, lo que les dificultó mucho los trabajos durante estos días.

Los bomberos de Barreiros estuvieron llevando agua continuamente. Lo hicieron también con cisternas de leche y motobombas de los concellos vecinos de Trabada, Foz, Lourenzá y Ribadeo, además de la propia de Barreiros.

Como nota esperpéntica a este suceso, una inspección de Saniedade abrió un expediente al Concello tras advertir que se había llevado agua a los depósitos de Vilamartín de forma irregular durante tres días. Ahora queda por ver si el Gobierno gallego lo tramitará.

La alcaldesa Ana Ermida, envió además un escrito a Emerxencias de Galicia (Axega) para solicitar que la cisterna de la que disponen pueda transportar agua potable, pues durante estos días les indicaron que no podían llevarles agua porque no es un transporte válido para cargar agua potable. La regidora advierte en su carta de que es incluso más importante que transporte agua potable ya que para combatir incendios es indiferente si el agua se puede beber o no.