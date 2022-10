La escalada de precios obliga a empresas mariñanas a aplicar recortes e incluso a cerrar

El incremento de los precios deteriora la economía doméstica y de las pequeñas empresas y autónomos. Las desorbitadas facturas de la luz, el gasto en combustible e insumos está obligando a cambios de funcionamiento en las pymes y la hostelería.

La panadería de Galdo cerrará los domingos y lunes por el elevado gasto actual. Su propietario, Luis Pérez, avanza en redes sociales más cambios y acorta la ruta diaria de reparto, pues dejará de servir al Eroski de Barreiros.

Hosteleros de toda la Costa lucense, castigados por facturas de la luz, también recortan horarios y días de actividad, mientras que otras tiendas cierran. El coste energético perjudica la economía general y eleva el desempleo. El panadero Luis Pérez indica que su objetivo es "reducir o gasto, senón habería que subir o pan o dobre. A ver se así conseguimos manter o cadro de persoal, distribuíndolles as horas en cinco días. Trato de aguantar a empresa cos curtos beneficios que vou ter porque subiu todo: combustible, ingredientes, luz ou persoal. Añade las dificultades para encontrar personal por el "duro horario nocturno, aínda que pagues por convenio teríase que cobrar máis".

Pérez asegura que "non podemos aguantar a empresa cun custe excesivo en todos os campos, na vida persoal e laboral. Podería facer pan peor pero quero manter a calidade. Intentamos facer rendible o negocio así, senón pecharíamos e emigraríamos outra vez. Non hai outra saída. Non podemos traballar máis para facela rendible, todo o mundo ten unha vida, non se pode converter o traballo en algo inhumano, que parece que é o que queren os de arriba. A situación actual non favorece a contratación nin a produción", y añade que si así no logra que sea rentable su panadería, tendrá que recurrir a los despidos.

En contra juegan las subidas del gasóleo, las harinas, la leña, la luz o la contratación. Son los lastres. El panadero de Galdo considera que la solución sería "favorecer ás pymes coa contratación, e ter prezos razoables de fariñas, luz,... pero iso neste momento non ocurre". Recuerda que un autónomo necesita 30 días de vacaciones, él no las tiene, y se pregunta por qué no puede descansar como cualquier empleado o funcionario. "Non entendo como se lles pode subir a eles o soldo e aos demais cargalos de impostos", critica.

Cada vez son más los establecimientos de hostelería que trabajan solo los fines de semana, retiran las cenas o cierran parte de la tarde. El gerente del Temple, el Punto Vikingo y el Bora Bora, Domingo González, denunció hace semanas las desorbitadas facturas eléctricas, pero cada vez son más los que padecen el alza, que se produce al renovar los contratos o al cambiar de compañía, momento en que aplican el tope al gas.

El hostelero publicó en las redes sociales las facturas de julio y septiembre. "Reducín o consumo en 250 euros, vése que consumín menos electricidade, pero aumentaron o tope de gas en 300 euros, que pasa de 954 a 1.200 euros e ademáis está o Ive, que iso é o que ingresa o Goberno, máis de 600 euros", explica. Domingo refiere que "agora a xente estáse botando as mans á cabeza, hai negocios que pechan, comercios e bares. Isto é inasumible. Preparémonos porque veñen os xogos da fame", advierte el empresario, que es solo un caso, pero otro profesional del ramo pasó de pagar 4.000 euros a casi 12.000. "Hai moitos casos nos que o imposto do gas máis o Ive superan o importe do consumo", subraya.

González indica que de los 3.500 de su factura, más de 1.800 son de impuestos. "Se iso obriga a pechar, tamén caerán os impostos das máquinas de xogo, do tabaco e o demais. O Goberno non sabe a criba que vai facer, vaille pasar como coa reforma laboral, en vez de facer fixos, as empresas contratan en periodo de proba e despiden". Lamenta que se hable solo de las grandes fortunas y que "para a xente de abaixo ninguén mira, só hai axudas para os desfavorecidos, os que non traballan nin cotizaron, e os mozos, pero os que traballamos somos os olvidados. Os políticos xogan co diñeiro dos contribuíntes. Cando caia a clase media vai haber unha grande precariedade", afirma.

El hostelero vaticina que antes de fin de año el 30% de los locales de hostelería desaparecerán. Muchos ya no devuelven los préstamos Ico, solicitan aplazamientos de la Seguridad Social, el trimestre del Iva, el IRPF o el recibo de la luz, "coa esperanza de que cambien as cousas, pero despois hai que sumar os atrasos e a suba dos traballadores".

González pidió aplazar el pago de la luz, porque o meu negocio non dá para pagar 13.000 euros en tres meses, se isto segue haberá que pechar pois traballar para as empresas da luz é insostible, e os alugueres tampouco se pagan a tempo. Estáse negociando co persoal para mandalo ao paro, os contratos non se renovan. O 80% dos locais recorta horarios, algúns só abren as fins de semana e os que teñen local propio pensan abrir só no verán. E nos domicilios está pasando o mesmo, é un problema moi grave. Ao final imos pechar porque nos van cortar a luz e cando haxa que encender as calefaccións, a ver quen vai aos bares".

También el negocio Baühaüs Decoración Viveiro anunció "con gran tristeza", el cierre de su tienda al no poder "afrontar esta época tan inestable que se avecina", tras afrontar una inundación y la pandemia.