Recorte de horarios en la hostelería

Son las nueve de la noche y en el centro de Foz la mitad de los locales de hostelería están cerrados. Unos, por vacaciones, ya que aprovechan el mes de noviembre para cerrar unos días, y otros porque han decidido bajar la verja antes de esa hora. Cada vez son más los locales en A Mariña que han reducido el horario y cada vez cierran antes.

Es el caso de una de las cafeterías más emblemáticas de Foz, situada en el centro de la localidad, Anduriña. Moncho Castro, su propietario, relata el porqué de cerrar a las ocho de la tarde. "La razón principal es la falta de personal", comenta este empresario con una gran experiencia en el sector. "Nunca nos encontramos con este problema hasta hace dos o tres años, nunca tuvimos que poner un cartel de se busca personal", admite. Pero se consuela. "Como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos; veo que no solo pasa en la hostelería", señala, "faltan fontaneros, albañiles, carpinteros, electricistas...".

Anduriña abre de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Empezaron la reducción horaria cerrando a las diez, más adelante cerraban a las nueve y ahora una hora antes. "Acabaremos cerrando al mediodía, si siguen las cosas así", advierte. Castro ve otra problemática, y son las ayudas de las administraciones. "Aquí hemos rechazado bastante gente, no una o dos personas, porque quieren trabajar si no les das de alta o a media jornada porque si trabajan de otra manera les quitan la ayuda", señala, "las ayudas son necesarias, pero a quien le haga falta".

Domingo González tiene tres locales en Viveiro. El Bora Bora está cerrado "por falta de personal". El Temple trabaja más la noche, el horario de cierre son las tres de la madrugada, "pero muchos días cerramos a las doce y media porque no hay nadie", comenta. También tiene la cervecería Vikinga Punto Galego. "Me estoy planteando cerrarlo por las tardes entre semana", subraya. "Las tardes nunca fueron buenas, pero ahora son peores, y las cenas han desaparecido", comenta el empresario, que ve claras las razones por las que está pasando esto. "La pandemia aceleró algo que ya se estaba notando antes, y es que la noche ha dejado de funcionar", advierte. "La otra razón es la inflación, la disposición económica que tiene la gente para poder gastar en ocio", dice, "con la subida de las hipotecas, los alquileres, la cesta de la compra, si de algo te puedes quitar es del ocio", asegura.

La falta de personal también se cuela en la conversación con González. "Yo tengo un local cerrado por falta de personal", reconoce, y cuenta lo mismo que Moncho Castro, de Anduriña. "Me viene gente que trabaja para mí pero sin que le asegure, porque está recibiendo una prestación, y yo eso no lo hago", subraya. "La gente joven no se quiere incorporar al mercado laboral, pero no solo en la hostelería, es una situación que también en otros sectores económicos", concluye.

En Cantarrana, también en Viveiro, está el Mesón O Xugo, que abre solo por las mañanas y hasta las cinco de la tarde. "Las tardes entre semana no son rentables", dice Alberto Balsa, que cogió el local en enero de 2022. "Estamos un camarero y yo por las mañanas, porque si tengo que tener abierto por las tardes tendría que contratar más personal y no me darían las cuentas", señala.

Balsa reconoce que tiene este horario por una cuestión de conciliación familiar. "Tengo dos hijos pequeños, llevo en esto desde los 16 años, sin fines de semana libres, sin vacaciones, pero ahora prefiero cerrar por la tarde y estar con la familia", asegura, y discrepa con Castro y González sobre la escasez de camareros. "Creo que poniendo buenos sueldos y horarios si que hay gente para trabajar", afirma.

Otro de los puntos que toca Balsa es la crisis económica que se está viviendo en España. "Subió todo mucho y también hay muchos locales y no da para todos", afirma. "En mi negocio la gente que viene mayoritariamente es gente jubilada, los jóvenes no salen como salíamos nosotros, tienen otra cultura", advierte.

La cafetería Delicias, frente a la plaza de abastos de Ribadeo, abría antes de la pandemia de siete de la mañana a once de la noche. A raíz de la pandemia, su dueño, Óscar Lombardero, cambió el horario, y abre de nueve de la mañana a una y media y de cinco y media a ocho y media por la tarde. ¿Las razones? "Es un poco de todo, te ahorras en personal y cierras en horarios que vas a tener poca gente", argumenta.

Un cambio aplicado a su negocio que, en el aspecto personal, también ha beneficiado a Lombardero. "Sí, ahora tengo más vida, además cerramos un día a la semana", advierte, "no me quiero complicar la vida con muchos empleados porque son problemas, ahora somos dos cuando antes éramos cinco".

Lombardero introduce otro aspecto a la hora de la problemática que tiene el sector de la hostelería. "El margen de beneficio también se ha reducido mucho", advierte. "Te voy a poner un ejemplo, a mí la leche desde el 2020 me ha subido un 40% y las materias primeras que más utilizo un 35%, pero yo eso no lo puedo repercutir en las consumiciones porque si no no me vendría gente a la cafetería", explica. "Aunque hayamos subido los precios un 20% ganamos mucho menos que antes", concluye.

José Fernández regenta tres negocios en Ribadeo y dispone de horarios amplios

José Fernández. EP

Como contrapunto a los recortes de horarios que se ven en otros puntos de la comarca, José Fernández acaba de adquirir su tercer negocio de hostelería en Ribadeo, El Rincón del Gordo —también tiene La Flor de José y El Colonial—, y sus horarios son amplios. "Cogí El Rincón del Gordo y me quedé con todo el personal que tenía, son siete y en breve entrará otra persona", dice Fernández. "De momento no estoy teniendo problemas para encontrar personas para contratar, no sé más adelante...", advierte.

En el Rincón del Gordo abren a las ocho de la mañana y cierran sobre las once y media de la noche entre semana y una hora más tarde los fines de semana. "Soy de los que piensa que un local cerrado pierde clientela, ahora (son las cinco de la tarde) puede haber 15 o 20 personas, unos tomando un café, otros una coca cola, otros echando lotería...", explica. "Yo la gente que cierra a las tres de la tarde y vuelve a las siete no lo entiendo", comenta.

La Flor de José también está abierto todo el día, y El Colonial abre más tarde pero también tiene un horario de apertura hasta más tarde. El empresario ribadense si reconoce cambios en los hábitos de la gente que "consume un poco menos, sobre todo en el tema de las copas, pero en lo que es en las cervezas y en los vinos , según mi experiencia, el bajón no fue muy importante".