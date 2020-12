Los 75 pilotos participantes en al segunda edición del Rallye Recalvi Mariña Lucense ultiman ya los preparativos para poner a punto a sus coches de cara a la tercera y última prueba del campeonato gallego, que decidirá este sábado el título autonómico en tierras mariñanas. Viveiro, Cervo, O Vicedo y Xove se preparan para acoger una prueba que reunirá a la flor y nata de los pilotos gallegos y que contará además con la presencia inesperada del mundialista ruso Nikolay Shyakin, que le da realce y empaque a la cita.

Una de las bazas más firmes del automovilismo lucense en la prueba es Adrián Díaz, que confía en poder acabar por vez primera este rallye en tras participar la pasada temporada sin poder disfrutarlo como hubiese querido. "Es la segunda vez que voy a participar y el primer objetivo es, desde luego, completarlo, cosa que no pude hacer el año pasado al romperse un palier y tener que retirarme", aseguró Díaz, que estará acompañado, como siempre, de la copiloto Andrea Lamas, y que contará además con un nuevo coche. "Estoy muy ilusionado con este Ford Fiesta R-5 porque creo que es mejor que el del Rallye San Froilán. Es verdad que habrá que aprovechar los primeros tramos para adaptarse, pero en general creo que es un coche de primer nivel", afirmó.

Al piloto de la Escudería Miño le gusta el recorrido, que considera además bastante exigente y que permite que muchos pilotos puedan ir bien dependiendo de los tramos que se disputen. "Me gusta mucho el recorrido, creo que es espectacular y muy selectivo. Me hubiera gustado poder conocerlo más en competición el año pasado, pero en general me parece que está muy bien", afirmó.

La presencia del piloto ruso Nikolay Shyakin supone un aliciente y un reto para el resto de los participante en el rallye. Adrián Díaz no es una excepción y reconoce que es "una motivacion extra" medirse a un piloto de talla mundial. "Creo que la presencia de alguien que disputa pruebas del mundial aumenta la categoría de la prueba y eso es bueno para todos. En principio nos servirá como referencia al resto".

Para Díaz, Shyakin es el claro favorito para alzarse con el primer puesto, aunque cree que habrá bastantes participantes que van a pelear por estar arriba. "La lógica dice que el ruso debe estar un paso por encima de los demás, pero creo que todos los que aspiran a ganar el campeonato gallego van a ir muy rápido", afirmó el lucense, que confía en hacer un buen papel. "Si la adaptación es buena en los primeros tramos creo que podemos estar delante y dar alguna sorpresa después, al menos es es el objetivo", comentó un ilusionado Díaz,

ILUSIÓN. Ilusión puede ser la palabra que explica el sentir de los pilotos. "Estamos en un año tan atípico que todo lo que sea poder disputar un rally ya nos parece algo muy positivo. Es verdad que hay muchas dudas y que no se resuelven hasta última hora, pero correr nos hace felices".