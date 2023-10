Recordo polos que non volveron do mar

Coa ingrexa parroquial de Burela chea, non cabía agulla de coser pois boa parte da familia mariñeira de Burela ía recordar aos que non volveron da costeira do bonito de 1973, barrida a última hora por unha galerna entre o 12 e o 13 de outubro. Caras emocionadas que, á volta de 50 anos seguen tendo presentes aos 15 mariñeiros de Cervo, Burela, Xove e Foz, a maioría xoves, falecidos polos golpes de mar ao López Sueiras e o Reina Victoria.

No acto da centenaria Confraría de Burela, había parentes, amigos e compañeiros daqueles homes que non puideron regresar á balsa salvavidas,irmáns e pais de familias recén fundadas na Burela dos 86 boniteiros.

Moitos bureleses se sumaron á homenaxe aos náufragos. X.L.

Antes da procesión da Virxe do Carme, a que os mariñeiros seguen levando en medalla ao pescozo ou presidindo a ponte dos barcos, falou o patrón maior. Basilio Otero dixo que este era o peor día no cargo. Pola emoción e a dificultade das palabras.

Ao acto non faltou nin o bispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Estivo o conselleiro de Mar, Alfonso Villares, e a delegada comarcal, Mariña Gueimunde. Tamén a alcaldesa, Carmela López e máis edís, ex alcaldes bureleses como Chema González Barcia ou Alfredo Llano, ou os capitáns marítimo (Jaime Aguado) e da Garda Civil (Carlos Fernández) e representantes de asociacións veciñais e de xubilados do mar como O Vencello e A Moncloa. Un acto íntimo, pechado cun forte e prolongado aplauso.