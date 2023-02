"Recordo lavar a roupa e as tripas da matanza no río"

A ponte medieval, de estilo romano, de Lieiro en Cervo é unha referencia para moitos cervenses. Un deles é Claudio López Pernas, operario municipal e presidente e profesor do grupo folclórico Mistura que ten debaixo desta ponte moitos recordos e un sitio "recollido" onde pasar o tempo. "Todos a coñecemos como a ponte romana pola súa feitura e xusto debaixo hai un acceso polo río moi sinxelo que te leva a un punto a onde xa iamos de pequenos con nosos pais e que agora sigo usando para camiñar porque me encanta estar por alí, ata ao can lle encanta aquel sitio", di.

Daqueles anos de cativo, Claudio recorda as mulleres lavando no río. "Lavábase todo a man e ata este punto viñan as mulleres porque hai unhas pedras moi axeitadas que se usaban como lavadoiro e aproveitábase a corrente do río", recorda. Non era este o único labor doméstico que recorda Claudio, senón que tamén era o punto onde se lavaban as tripas dos porcos na matanza, unha tarefa moi galega e moi rural que agora xa está perdida ao igual que a de lavar a roupa.

A ponte atópase no percorrido do Camiño Natural do Cantábrico e tamén no sendeiro azul sancibrense polo que adoita a ser usado por moitos paseantes, "aínda que debaixo da ponte non acostuma a haber ninguén", di Claudio que subliña que polas beiras da auga "é un paseo moi tranquilo". "Podes ir pola beira do río ata o campo da festa de Santa Isabel e volver polo outro lado e a min dáme moito gusto facelo porque estás en contacto coa natureza e apórtache moita tranquilidade", asegura.

Claudio di que estes paseos de ribeira son un espazo natural que sempre estivo aí, pero que moita xente descubriu a raíz da pandemia, "porque ás veces sabes de cousas que tes ao lado da casa, pero non vas". E igual que esta zona tamén destaca a beleza doutros paseos similares como "o de Area Pequena, que é moi bonito, dende a praia de Lieiro ata a de San Cibrao, e a onde tamén iamos de pequenos, sobre todo para coller ourizos".