Reconocimiento a empleados y clientes del Centro Histórico de Viveiro

Ser empleado de los establecimientos del Centro Histórico de Viveiro también tiene recompensa durante los primeros meses de este 2024. Los clientes escogieron como sus preferidos de enero a Pedro Ángel Vázquez Bugallo, del restaurante O Muro, y a Lorena Pigueiras y Laura Gayoso, que participaron juntas por África Copias. Los elegidos recibirán una cesta de productos gourmet y un bono de masaje relax.

La campaña del CCHV, que busca el reconocimiento y la motivación de los trabajadores, ha generado interés, pues a través de la App de la patronal vivariense se emitieron 1.445 votos otorgando 6.815 puntos a todos los participantes. Además, subieron las descargas de la aplicación.

Pedro Vázquez, que lleva cuatro años y medio en O Muro, asegura sentirse muy cómodo con su trabajo en este establecimiento, tanto en la cafetería como en sala o en el restaurante. "Estoy muy orgulloso, pero faltan dos piezas claves, que son los compañeros y, sobre todo, el jefe, que siempre nos fijamos en él y después resulta mucho más fácil trabajar", indica. Pedro señala que intenta que los clientes "se sientan como en casa, queridos, que les hacen caso, que los entienden, que estén a gusto y que quieran volver".

Pedro Vázquez, del restaurante O Muro. JM. PALEO

También salen satisfechos de África Copias, cuyas empleadas Lorena Pigueiras Rolle y Laura Gayoso García, concursaron de manera conjunta porque "Somos equipo para todo y no nos encajaba competir una con la otra", decía Lorena, y Laura añadía: "Creemos que es mejor reforzar los lazos, no ser solo compañeros sino también amigas". Este jueves se mostraban muy contentas tras obtener el premio. "Es un orgullo tremendo", apunta Lorena, quien piensa que la clientela habrá valorado desde el trato a que "solemos resolver bastantes problemas, sobre todo a la gente mayor, que no controla mucho de tecnologías, les ayudamos bastante".

Laura Gayoso agrega que "les explicamos cómo hacerlo en el futuro para que no se preocupen y creo que eso le gusta a la gente y se van más satisfechos". Añade que "estamos encantadas, muy agradecidas a los clientes, que es a quienes nos debemos y muy ilusionadas de haber ganado".

CCH también sorteó entre los clientes que se animaron a votar un vale de 100 euros para compras, que recayó en Sheila Timiraos Rodríguez.

FEBRERO. Centro Histórico activó este jueves la votación de febrero para escoger a los favoritos de este mes. El objetivo es reconocer "o bo facer e a atención ao público. Sabemos que estar cara ó público moitas veces tórnase complicado, non sempre é doado atender as peticións dos clientes e por iso queremos premiar tanto a fidelidade dos clientes como o bo desempeño dos empregados".

Se puede participar descargando la App y buscando el nombre del concurso, donde figuran las fotos de los trabajadores participantes y del negocio en que ejercen su cometido. Existen dos categorías: comercio y hostelería. Los clientes pueden votar para ambas, pero nunca hacerlo dos veces por la misma persona. Los votos se recuentan el último día del mes.

Premios "amorosos" para San Valentín

Déixate namorar polo comercio local es el lema de Centro Histórico para la "amorosa" campaña de San Valentín, que arranca este viernes. Consistirá en el sorteo de dos cenas románticas, un masaje en pareja, diez mojitos de la pasión, cinco botellas de espumoso rosado gallego Brinde de Rosas y tres cajas de dulces.

Los ganadores se conocerán el día 15 al mediodía a través de la App. Grabarán el sistema de sorteo difundiéndolo en redes sociales y avisarán a los ganadores, quienes podrán recoger los premios hasta el 3 de marzo.

Para participar hay que descargar la App ViveiroCCH, donde está la campaña y subir tiques de compras hechas en cualquiera de los negocios asociados entre este viernes 2 y el día 14, ambos incluidos. No requieren importe mínimo.

Esta promoción trata de potenciar las compras en el comercio local con un sorteo divertido para "botar unha man a todos aqueles despistados/as que se lles pase o detalliño destas datas, e así solucionalo con algúns destes premios".

Estos días ambientarán las calles con música romántica a través del hilo instalado en la ciudad. Animan a participar y disfrutar de la hostelería y el comercio, que brindan "un trato profesional e persoal e, sobre todo, dan vida á nosa vila". Premian la fidelidad de los clientes buscando que Viveiro "continúe a ser referente de compras en toda a comarca co apoio da Xunta dentro dos programas de dinamización de centros comerciais abertos".