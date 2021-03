Semana Santa en A Mariña: recogimiento, no procesiones motorizadas

La celebración de la Semana Santa vuelve a diluirse este año debido a las restricciones que impone la pandemia del covid-19. Las directrices de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y de la Conferencia Episcopal pasan por el cumplimiento de las normas dictadas por las autoridades sanitarias.

1. ¿Cuáles son las recomendaciones de la diócesis para la celebración?

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol recomienda suspender las procesiones que impliquen el uso de la vía pública, así como cuidar estrictamente las normas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cualquier actividad alternativa que se pudiese organizar eses días, contando con los perceptivos permisos administrativos. También anima a los miembros de la cofradías a cuidar la participación en las celebraciones litúrgicas, así como en los actos del Jueves, Viernes y Sábado santos en las respectivas parroquias, "tendo en conta en todo momento as disposicións das autoridades sanitarias".

2. ¿Qué marca la Conferencia Episcopal?

La Conferencia Episcopal Española recomienda la participación presencial en la celebración, siempre respetando las normas y marca hasta trece pautas que deben seguirse. Entre esos puntos señalan que el canto no está prohibido si no existe ninguna indicación de las autoridades sanitarias y siempre que se haga con las medidas de precaución adecuadas. También permiten la realización de varias celebraciones en el mismo templo en horas sucesivas si una solo no fuese suficiente por la afluencia de fieles y recomienda que se fomente el sacramento de la penitencia: "Se ruega a los sacerdotes una mayor disponibilidad para que los fieles puedan celebrar este sacramento, con todas las medidas de precaución".

3. ¿Hay alguna pauta para días concretos?

Sí, la Conferencia Episcopal marca algunas pautas específicas en algunos días. Por ejemplo, en el caso del Domingo de Ramos recomiendan evitar la procesión. En las catedrales puede oficiarse la entrada solemne, en la que una representación de los fieles junto al obispo y los ministros pueden ir hasta el altar en procesión. La bendición se hará en el interior de la iglesia. En el resto de parroquias será la entrada simple. En Jueves Santo recomienda evitar el lavatorio de los pies, aunque si aboga por permitir la procesión y la reserva del Santísimo Sacramento para la adoración y la comunión del día siguiente si el acto es con la asistencia de fieles.

4. ¿Cómo se celebrará la Vigilia Pascual?

La conmemoración de la resurrección de Cristo se celebra la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección, por lo que suele celebrarse tarde. La Conferencia Episcopal recomienda que se celebre, por lo menos, en las catedrales y las iglesias parroquiales principales y eligiendo una hora adecuada para el inicio de la celebración "que facilite a los fieles la participación en la misma y el regreso a sus casas al finalizar", teniendo en cuenta "las normas civiles que se hayan establecido en cada lugar sobre la restricción de la libre circulación de los ciudadanos". Es decir, ateniéndose al toque de queda.

5. ¿Cómo será la celebración en la comarca?

Por lo trascendido hasta el momento la mayor parte de los actos se ceñirán a los interiores de los templos.

6. ¿En Burela habrá finalmente procesiones?

No. La presidenta de la asociación Semana Santa de Burela, Amelia Valle, comunicó este miércoels la suspensión de las procesiones en coche que estaban organizando para ceñirse a las recomendaciones de la diócesis. "Nunca houbo intención de xerar malos entendidos nin de ofender a ninguén, simplemente nos parecía unha boa idea poder facer estas procesións, igual que xa se fixera durante as festas patronais coa virxe do Carme e sempre para protexer á xente e que non estivera na rúa quedándose nos seus balcóns para ver as imaxes pasar", aseguró Valle. De esta forma, la Semana Santa burelesa volverá a su formato original de mantener las eucaristías y de exponer en el interior de la iglesia las imágenes que procesionan habitualmente en sus andas y decoradas.

7. ¿Y en Viveiro?

Viveiro, cuya Semana Santa está declarada de Interés Turístico Internacional, no tendrá procesiones un año más. La junta de cofradías está estudiando la posibilidad de hacer algún acto, siempre y cuando las restricciones de la pandemia lo permitan y la ciudad no se encuentre con cierre perimetral. Así, están pensando en exponer imágenes que habitualmente no están a la vista en una carpa que tendría un itinerario para evitar que la gente se cruzase e incluiría en este recorrido una vista a los claustros y la iglesia de San Francisco. También tienen en mente la colocación de algunas exposiciones relacionadas con la Pasión en ubicaciones exteriores.