Recogen firmas para que el mercado de Ribadeo vuelva a la plaza de abastos

El mercado de los miércoles es todo un clásico en Ribadeo. No hay ninguna duda de que supone un balón de oxígeno para el comercio local por la cantidad de gente que atrae a la localidad. Sin embargo las medidas de distanciamiento social decretadas a raíz de la pandemia de coronavirus hicieron que el gobierno local decidiese trasladarlo al aparcamiento municipal, donde hay espacio suficiente para mantener los puestos alejados entre sí y, a su vez, a la gente, requisitos ambos exigidos por el decreto ley que rige en esta etapa anómala de la nueva normalidad. Pero algunos ribadenses están comprobando que el traslado del emplazamiento les está suponiendo pérdidas económicas porque consideran que se genera menos movimiento de gente que en el centro del pueblo y, con ello, menos volumen de negocio sobre todo en los sectores hostelero y comercial.

Para tratar de convencer al gobierno municipal de que el mercado debería de volver a la plaza de abastos iniciaron una recogida de firmas que se puede completar en numerosos establecimientos comerciales de todo tipo.

En principio, quieren entregarle al alcalde un volumen de firmas lo suficientemente amplio como para que reconsidere su posición, aunque sea en un escenario posterior al del coronavirus, ya que los promotores de la iniciativa son conscientes de que ahora mismo sería muy complicado que el mercado regresase al entorno de la plaza de abastos por sus dimensiones, pero su temor es que una vez superada la pandemia se quede allí para siempre.

Aunque hubo una confusión al respecto, la recogida de firmas no está impulsada por la Asociación de Comerciantes, sino que la está haciendo gente a título particular y marcha a buen ritmo, aunque por el momento no reunieron todas las firmas, pues se están recogiendo en diferentes lugares.

En este momento se admite que la situación impide el regreso inmediato del mercado a su enclave original aunque algunas voces plantean la posibilidad de dividirlo para que los puestos de alimentación regresasen a ambos lados de la plaza y el resto, los de ropa y calzado, siguiesen en el aparcamiento municipal.

Pero esa situación plantea problemas logísticos sobre todo con el número de plazas de aparcamiento, ya que se invalidarían todas las plazas tanto del aparcamiento municipal como del entorno de la plaza de abastos.

Los promotores de la recogida de firmas se encontrarán con otro problema añadido, que es que un porcentaje elevado de los vendedores del mercado se encuentran a gusto en su nueva ubicación ya que dicen estar en un espacio mucho más desahogado.

También hay otro grupo, más pequeño y sobre todo de vendedores de ropa, que prefiere regresar a la plaza de abastos.

Entre medias los informes de la Policía Local avalan el traslado desde el punto de vista de la fluidez del tráfico y la seguridad viaria. El tema está lejos de cerrarse.