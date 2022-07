Reclamo gastronómico en Xove

La novena edición de la Festa do Percebe de Xove atrajo a numerosos turistas que se encontraban en la comarca pasando sus vacaciones, así como a vecinos y otros mariñanos a los que les gusta este producto del mar. La afluencia fue tal que desde las once de la mañana ya se formaron colas para comprar las raciones. El marisco, cocido en agua de mar durante tan solo tres minutos, hizo las delicias de familias y amigos que se juntaron en la carpa habilitada en la Praza do Concello para esta cita gastronómica.

El portavoz de la asociación A Medorra, organizadora del evento, indicó que se prepararon unas 1.400 raciones con los 400 kilos de producto adquiridos en las lonjas de A Mariña y Ortegal. Además de adquirir a 20 euros la ración de cuarto kilo, los asistentes pudieron degustar jamón cocido por 10 euros, y acompañarlos de vino albariño y refrescos. Tres integrantes del colectivo organizador contaron con la ayuda de otras 20 personas para vender las raciones, junto a las que también expendieron lotería a quien se la solicitó.

La familia de Luis Maestro, procedente de Valladolid y que veraneó en Burela, fue una de las que acudió en el último día de su estancia en la comarca. Desde la misma provincia de Castilla también llegó José Ignacio Maestro, que acudía por cuarta vez y tildó de "fenomenal" poder disfrutar de nuevo del percebe. "Estamos aquí porque nos gustan" dijo. Con ellos estaban Eduardo Rodríguez y su pareja, otros vallisoletanos que residen en Oviedo, quienes creen "buenas y necesarias" estas citas gastronómicas.

Maite Benito y Bernaldo de Quirós, que se estrenaron en la fiesta, proceden de Madrid y Extremadura. "Me parece que la fiesta ayuda a conocer la zona, es bárbaro".

PROMOCIÓN. El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, calificó de "éxito" la jornada porque "moita xente atendeu a convocatoria, o clima é perfecto para disfrutar da festa. A xente ten ganas de celebración, de disfrutar, de pasar páxina dos momentos tan duros que vivimos coa pandemia». El regidor recalcó asimismo que ayuda a promocionar la costa xovense y a conocer más el concello, que "ten moito que ofrecer, ademáis dun percebe de calidade excepcional". Agradeció a la organización su trabajo y dijo que la cita ya está consolidada en el calendario de fiestas gastronómcias de Galicia. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, compartió el parecer de que están en boga las degustaciones y que todas las citas de este cariz tienen cada vez más gente

El director xeral de Pesca de la Xunta, Antonio Basanta, destacó que el percebe es un "produto estrela" de la gastronomía gallega, que además de constituir un reclamo "porque ten atracción turística, identifica as dificultades e riscos que conleva a súa extracción, e vencéllase a un territorio e ao mar aberto do Cantábrico, como é a zona entre Morás e Xove. Estas son iniciativas positivas, pois a gastronomía é o segundo motivo polo que os turistas veñen a Galicia". Añadió que espera que tenga continuidad con nuevas ediciones en los próximos años.