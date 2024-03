Un recital poco común

La IGLESIA de San Francisco de Viveiro albergará este viernes un concierto novedoso dentro del programa cultural Adral de actos previos a la celebración de la Semana Santa vivariense, declarada de Interés Turístico Internacional. Adrián Regueiro, organista de la catedral de Santiago desde 2012, y el grupo Sar Ensemble, del que forma parte, ofrecerán un recital que destaca porque en la primera parte Regueiro tocará el órgano del templo desde el coro, donde colocarán una cámara para que pueda proyectarse la interpretación hacia una pantalla situada en el altar mayor. Esto facilitará el seguimiento de la ejecución.

Adrián Regueiro, quien estudió en Ourense con Marisol Mendive e hizo el grado superior en Barcelona con Óscar Candendo, señala que "no existen dos órganos iguales" y concreta que el vivariense "es muy distinto al de la catedral, pero dentro de la profesión estamos acostumbrados a tocar distintos instrumentos. Lo tomamos como un reto, por eso nos gusta conocerlo antes, para hacerte con él y ofrecer un buen concierto". Eso motivó que el martes por la mañana ensayase en San Francisco y que el viernes repita antes del concierto, previsto para las ocho y media de la tarde.

El organista indicaba este miércoles que tuvo "sensaciones buenas" con el órgano, pero reconoce que son instrumentos "un poco olvidados, que siempre podían estar en mejor estado de conservación, aunque es una tarea complicada, en la que habría que involucrar más a las administraciones". Añade que al disminuir el número de organistas, los órganos caen desuso con el tiempo. "Es la pescadilla que se muerde la cola y existe la falsa idea de que cuesta ponerlo a punto, pero en realidad no es así. Hoy en Galicia no hay constructores de órgano, especialistas que puedan afinar estos instrumentos o ver que los tubos no pierdan aire. El más cercano está en Palencia", comenta.

Características. Regueiro espera que el sonido del de San Francisco guste al público. El órgano vivariense "es de estilo barroco; Domingo de Doncos, que era un organero gallego, terminó de construirlo en 1807. Ni es muy común encontrar instrumentos suyos ni de organeros gallegos, lo que es un punto de valor añadido. Tiene diez registros partidos para la mano izquierda y trece para la mano derecha, incluyendo la trompetería horizontal".

El concierto. El concierto que se podrá escuchar este viernes se divide en dos partes. En la primera, el organista interpretará en solitario seis piezas. Se trata de "un viaje por distintos estilos compositivos de la península Ibérica, de autores nacidos entre 1510 y 1644", que pertenecen a la época del barroco ibérico y seleccionó para que suenen bien en el órgano de San Francisco. El grupo Sar Ensemble, en el que le acompañan la mezzosoprano Mariola Gongar y la cornetto Ana Pazos, ofrecerá la segunda parte en el presbiterio de la iglesia o en la zona central. "Por razones de logística y de emisión de sonido decidimos hacerlo en otro órgano que llevaré". Interpretarán ocho piezas de autores italianos nacidos entre los años 1567 a 1590.

Repertorio. Todo el repertorio de la segunda parte está formado por música sacra, mientras que parte de las piezas de la primera, compuestas a partir de temas gregorianos, se usan en la liturgia actual por lo que serán reconocibles por el público.

Adrián Regueiro repite intervención en el programa cultural Adral, dado que el año pasado participó en el concierto ofrecido por el coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. "Ahí no utilicé el órgano de la iglesia de Viveiro, también por cuestión de logística, llevé uno mío". El organista agradece que le invitasen. "Que cuenten contigo siempre es un halago, más en una Semana Santa como la de Viveiro, con una importancia tan destacable".

Altas expectativas. Desde la Xunta de Cofradías de la celebración vivariense resaltan que el hecho de que se utilice el órgano de la iglesia de San Francisco tiene como finalidad "que se conozca una pieza de nuestro patrimonio en Viveiro, puesto que para muchos es desconocido su sonido. Será algo entrañable para los vivarienses, para unos al ser algo insólito y para otros quedará como un bello recuerdo", considera la portavoz de la entidad, María del Carmen López, 'Chipe'.

La organización del completo programa de actos previos destaca asimismo el desarrollo del mismo y la dificultad de mantener un nivel tan elevado.

La entidad destaca, en concreto, el concierto de la banda de música O Landro de Viveiro, que el sábado pasado llenó el teatro Pastor Díaz, donde ofreció la interpretación del oratorio La Pasión según San Marcos, pieza que contó con el barítono Gabriel Alonso, la mezzosoprano Sonia Bouzada y Javier Franco en la narración, todo ello bajo la batuta de Carlos Timiraos. "Nos hizo vibrar de emoción, ofreciéndonos un oratorio digno del mejor Teatro de Ópera de cualquier país. Satisfacción total por nuestra parte y satisfacción por tener un público entendido que sabe apreciar lo que estamos ofreciendo", destaca Chipe.

Y además: títeres presentan Relatos de Pasión el sábado

El programa Adral incluye este año por primera vez actos para los niños. Se trata de una jornada de marionetas, los títeres de toda la vida, que siempre hicieron las delicias de los más pequeños de la casa. Los monicreques Renata y Leopoldo Valiván pondrán en escena Relatos de Pasión.

Valeria e Iván

La cita es este sábado, a partir de las seis y media de la tarde en el salón de actos del conservatorio de música vivariense, donde el autor de la conocida serie infantil ‘Barrio Sésamo’ es quien se encarga de dar vida a Valeria e Iván en este relato de las escenas bíblicas concebido para los jóvenes.

Invitación

La Xunta de Cofradías confía en que el salón de actos del conservatorio vivariense se quede pequeño para acoger a los asistentes, que estarán a ras de suelo para poder interactuar con los artistas que realizarán la representación. Por ello invita a todos los padres a llevar a sus hijos a esta función pensada para ellos. La entidad difunde estos días la representación en los centros educativos y entre las asociaciones del concello.