La recién creada asociación Colonias Rueiras atiende a 300 gatos sin hogar en Viveiro

Bea Lage y Mar Taladrid son el alma y la cara visibles de Colonias Rueiras, que atiende a 300 gatos sin hogar de Viveiro desde que echó a andar a principios de año. Actualmente, cuenta con 70 socios, de los que 14 participan como cuidadoras.

Las dos promotoras de la asociación explican que surge en colaboración con el Concello de Viveiro a raíz de los cambios producidos en la Ley de Protección Animal, que obliga a los ayuntamientos a alimentar y esterilizar a los gatos comunitarios.

Pero, en realidad, llevan haciendo esta labor desde hace tiempo de forma desinteresada. Es el caso de Mar, que llevaba ocho años alimentando y cuidando de forma altruista a tres colonias por su propia cuenta.

Actualmente, la asociación atiende a un total de 300 gatos en los diferentes asentamientos repartidos por todo el municipio, tanto en casco urbano como en el área rural, pero en breve esta cifra aumentará ya que entre ellos hay muchas gatas gestantes, según comenta Bea.

¿Qué hace la asociación?

La actividad del colectivo se centra en alimentar a las poblaciones de gatos sin hogar, esterilizar y mantener las poblaciones de estos felinos sin hogar.

Desde la asociación hacen hincapié en que es muy importante el control de estos gatos y que los felinos estén esterilizados para que no se descontrole la población. También subrayan que el cuidado de la colonia en cuanto a su salud también es fundamental.

En este sentido Bea apunta que "por desgracia tenemos colonias en las que todos los individuos están enfermos".

¿Qué hacer si se encuentra un gato?

En relación a cómo actuar en caso de encontrar un gato, asegura que lo primero es "no alimentarlo, aunque es lo que suele hacer todo el mundo, que tiene corazón y empatía con los animales". La razón para no hacerlo es, según apunta, que por lo general "la gente les da sobras y las deja en sitios inadecuados o no recoge los restos, lo que atrae otros animales como gaviotas y roedores".

La responsable de la Colonias Rueiras argumenta que lo más correcto es llamar al 112 y este organismo deriva el caso a la protectora o a ellas. "Nosotros manejamos solo gatos que están en la calle, no tenemos gatos en custodia, como la protectora. Pero trabajamos estrechamente", explica. De hecho ambos colectivos comparten local en Celeiro.

Fondos públicos

La financiación principal llega a través del Concello de Viveiro. En total aporta 14.900 euros para alimentación y esterilización a partes iguales. Un dinero que "no está destinado específicamente a la asociación, sino a esas dos actividades", apunta.

Ese dinero cubre las necesidades de alimentación, pero no así los de esterilización. Con esos 7.000 euros se puede esterilizar a 72 animales, resalta Bea Lage.

De cara a mejorar su situación financiera y sumar recursos, el colectivo tiene planeado competir este año por una subvención autonómica y también está gestionando una recogida de alimentos con supermercados locales. De momento, cuentan con la colaboración de Eroski y Gadisa.

Visitas a los escolares para difundir su labor

Además del cuidado de felinos, Colonias Rueiras tiene un programa educativo muy intenso. El objetivo es explicar a los menores las necesidades de las colonias de gatos comunitarios al tiempo de sensibilizarlos sobre el trabajo que realiza la asociación. Se trata de un programa que se realiza con el alumnado de infantil, primaria y secundaria del municipio.

La campaña informativa surge principalmente para atajar el desconocimiento de la labor que realizan las cuidadoras. La corresponsable de la asociación, Beatriz Lage, indica que el trabajo de las colaboradoras está incomprendido por los vecinos y poco valorado, por eso en las charlas que dan en los colegios se explica qué es un gato comunitario.

También qué hacer y no hacer con los felinos, pero aún más importante, dice, es que a todas las charlas asiste una cuidadora —que es la que lleva la colonia más próxima al centro que se trate— y les explica lo que hace el colectivo y para que, de paso, los alumnos la conozcan y la puedan reconocer si la ven por la calle y sepan lo que está haciendo.

Esta semana el colectivo se va a acercar al colegio Santa Rita, de Galdo, y dentro de dos semanas visitarán el colegio del vecino municipio de Xove. Pero la asociación ya ha trabajado con escolares de los colegios de Covas, Celeiro o el IES María Sarmiento, los tres de Viveiro, donde informaron sobre los temas más relevantes.