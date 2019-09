Un rebaño de Celeiro suma 28 bajas tras otro ataque del lobo

El rebaño de ovejas del vecino de Celeiro Antonio José Liborio Nunes sufrió un nuevo ataque en la madrugada de este lunes y son ya los 28 animales que perdió desde el mes de abril en seis incursiones del lobo. En este último dejó en el prado, "ao pé das casas", una oveja y un cordero muertos, pero también le faltan "outro año de sete meses" y el perro.

Ya en el ataque anterior el vecino había decidido desprenderse de su rebaño y este nuevo episodio refuerza su decisión. "Xa chamei a tratantes a ver se as podo vender, porque estaba comprando para ir repoñendo as faltas, pero vou repoñendo e o lobo vén e vainas levando. Agora só quero aguantalas mentres non haxa a quen vendelas", lamenta.

Antonio Liborio explica que el ataque sucedió en la madrugada del domingo al lunes. "Cando pola mañá fun levarlle de comer ao can faltaba o can e tres ovellas, unha adulta e dous años de sete meses", cuenta, pero en el prado solo hay resto de dos de ellos: "a ovella, que quedou enteira, só a furou na barriga" y uno de los corderos, que "comeuno enteiro, só deixou o pelexo e o óso das patas". Ni rastro del otro cordero y del perro, "un cruce de labrador" que estaba con el rebaño.

La cabaña del vecino sufrió ataques en distintos prados, en el Alto de Térceras o junto al cementerio de Celeiro, pero nunca en este último lugar, en Pardiñeiras, más cerca viviendas habitadas. "Neste nunca atacara, cambieinas de arriba para abaixo para telas máis cerca das casas e tardou un mes en vir, pero veu igual", comenta Antonio Liborio, quien detalla que el prado en cuestión está "a 500 metros da gasolineira" y que "hai unha casa habitada pegada alí onde matou as ovellas", aunque los residentes no se percataron.

Estos episodios se incrementan y no solo en Celeiro, pues también fueron denunciados en las últimas semanas ataques a ovejas en A Rigueira (Xove), a un ternero de una explotación de Xerdiz (Ourol) o a una ternera y un potro en Vilacampa (O Valadouro).