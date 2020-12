Las Sirenas, una reapertura esperada

La reapertura de la hostelería permitirá este finde el retorno de un clásico de lujo, la vuelta del restaurante panorámico del Resort Las Sirenas, en la azotea del Hotel Thalasso Cantábrico, con unas espectaculares vistas sobre la ría de Viveiro.

Una reapertura que se celebrará por todo lo alto también en lo gastronómico, pues el restaurante acogerá una nueva etapa del Camiño Gastronómico do Mar, las jornadas promovidas por la Organización de Productores Pesqueros de Lugo y la Asociación Amigos do Camiño do Mar para promocionar esta ruta jacobea que comunica por tierra el Camino Norte y el Camino Inglés a Compostela.

Durante este fin de semana, en horario de mediodía, el Thalasso Cantábrico Las Sirenas ofrece cinco recetas especiales elaboradas con dos de los pescados más representativos de la lonja de Burela: la merluza del pincho y el pez espada. Las preparaciones serán: Popietas de merluza del pincho de Burela rellenas de gambón, panceta y puerros en emulsión de ajada gallega y juliana de verduritas; merluza del pincho de Burela gratinada a la muselina de ajo con grelos saltados y patata panadera; pez espada a la brasa con pimiento escalibado y patata al vapor; crujiente de pez espada con mayonesa de wasabi y pez espada en adobo con salsa de menta y timbal de la huerta.

Aunque durante el mes de noviembre el restaurante continuó ofreciendo servicio para llevar durante los fines de semana, es ahora cuando apuesta por reabrir sus instalaciones ubicadas en la azotea del Hotel Thalasso Cantábrico, con espectaculares vistas sobre la ría vivariense, que maridan a la perfección con unos menús con el mar como protagonista, también en el plato.

El restaurante estará abierto todos los días, desde la una y media a las cinco y media de la tarde, además de mantener operativo su servicio take away, ofreciendo los platos de su carta para llevar a casa y poder disfrutar de otra manera de un cuidado menú. Una opción que ha tenido una buena salida y que seguirán ofertando, aunque ya combinando con el servicio presencial. Los pedidos y reservas podrán hacerse en el teléfono 635.50.81.91.

Aunque sus hoteles todavía permanecen cerrados, se mantienen operativos los Apartamentos Las Sirenas, con los que se puede contactar en el teléfono habitual 982.56.02.00.