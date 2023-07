Realidad virtual en Os Moutillós

El alcalde de O Vicedo, Jesús Novo, tiene interés en que los restos arqueológicos hallados en el yacimiento de Os Moutillós, en una loma colindante con la playa de San Román, puedan visitarse al considerar que supondrían un atractivo turístico. En este sentido, el arqueólogo Iñaki Sagredo propone una recreación virtual y la colocación de unos paneles con códigos QR. Muchos visitantes que se acercan al posible asentamiento vikingo expresan interés por verlo. Por esa razón, el Concello se dirigió a Patrimonio de la Xunta, pero el organismo autonómico ha rechazado la posibilidad de dejar los vestigios visibles, por ejemplo a través de una ventana arqueológica, por estar en una zona con máxima protección.

Novo asegura que están analizando "a maneira de ensinar aquilo, pero polo de agora non nos autorizan e tamén me fastidia non poñelo en valor porque o Concello gastou moito diñeiro para dar a coñecer a súa historia".

El arqueólogo que dirigió las excavaciones, Iñaki Sagredo, también quiere finalizar la intervención en la isla Coelleira, cree que bastarían un par de semanas. "Es una pena porque se encontró un ara importante". Y les gustaría completar la de Os Moutillós, donde iniciaron los trabajos en 2014, con algunos años de parón, hallando los muros de tres viviendas y restos de cerámica, pero sin lograr concretar aún la presencia vikinga. Calcula que costaría entre 6.000 y 7.000 euros, un importe mínimo para la repercusión turística que puede suponer.

Sagredo apuesta por una reconstrucción virtual de ambos espacios. Plantea colocar un panel en el puerto vicedense o en la casa de la cultura con información sobre la isla Coelleira para que se pueda visualizar cómo era el monasterio templario y otro en Os Moutillós para saber la configuración del poblado. "En este punto estamos parados, pero sería interesante finalizar la investigación y hacer cosas digitales para que la gente venga a verlo. De hecho, creo que nuestras excavaciones promovieron la Romaxe Viquinga. Queremos ayudar para que ese patrimonio se ponga en valor y lo conozcan las nuevas generaciones", resalta