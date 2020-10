Reacciones | Feijóo pide impugnar el Ere y Tomé tacha de "intolerable" la actitud de Alcoa

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha animado al comité de empresa de Alcoa en Cervo a impugnar el expediente de regulación de empleo (Ere) de la multinacional por considerarlo "fraudulento", al tiempo que ha instado al Gobierno central a "seguir para conseguir la venta" de la planta a un operador a través de la sociedad estatal de participaciones industriales (Sepi).

"Alcoa acaba de tomar una decisión que es salir de España. Es una decisión que le corresponde a Alcoa, es su responsabilidad, pero lo que no puede pretender es que España se quede sin la única fábrica de aluminio primario para suministrar al mercado español", ha advertido Núñez Feijóo este viernes en declaraciones a los periodistas en un acto en Vigo, tras conocer el anuncio de la multinacional.

El titular del Gobierno gallego aboga por "seguir trabajando sin dar un paso atrás". "España tiene que seguir teniendo una fábrica de aluminio primario porque la necesita", ha dicho, antes de referirse al "gran consumo" del país y a la existencia de "grandes industrias en Galicia y España" que trabajan con esta materia prima.

En este sentido, ha insistido en que "Alcoa se va de España pero la fábrica de aluminio primario tiene que seguir funcionado". La multinacional ha anunciado este viernes su decisión de aplicar el despido colectivo para 524 trabajadores y ha indicado su intención de mantener 99 trabajadores "operando una parte de la fundición", además de la refinería de alúmina, que no entró en el periodo de consultas para el expediente.

"En nuestra opinión los trabajadores tienen que impugnar el Ere, porque en nuestra opinión es un Ere fraudulento. Lo que se pretende es que no haya competidores, que se cierre para que no tenga ningún competidor que haga aluminio primario en España", ha criticado.

En este escenario, y en segundo término, Feijóo ha abogado por "pedir medidas cautelares para que la compañía no cierre en ningún caso y no desactive las cubas, porque reorientar y realimentar las cubas es costosísimo y haría imposible que la industria siguiera funcionando".

Y, en tercer lugar, ha citado al Gobierno de España, "que está trabajando en coordinación con la Xunta" y "tiene que garantizar la venta de esa fábrica a un operador, que los hay, que quiera operar la fábrica para seguir produciendo aluminio primario".

EL GOBIERNO ASEGURA QUE SIGUE TRABAJANDO PARA MANTENER EL EMPLEO EN ALCOA

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha asegurado que “los trabajadores, sus familias y la comarca de A Mariña tienen el apoyo del Gobierno, que seguirá trabajando para lograr una solución que mantenga el empleo y las capacidades industriales en Lugo”, en respuesta a Alcoa, que anunció hoy la ejecución del ERE en la planta de aluminio, que afectará a 524 trabajadores.

A través de un comunicado, el ministerio dice que Alcoa es "la única responsable del fracaso en las negociaciones de venta de la planta de San Cibrao", que puede conducir al inicio del proceso de hibernación ordenada de las cubas de electrosisis para parar la fábrica en el primer trimestre de 2021, como dijo Alcoa.

El Gobierno considera que la dirección de Alcoa empuja a los trabajadores y a las Administraciones a un conflicto innecesario, ya que había soluciones para alcanzar un acuerdo de compra-venta”, para agregar que reitera “su malestar por el hecho de que Alcoa abandonara la negociación” y no respondiese “a la propuesta del Gobierno” para que fuese “SEPI la que actuara de intermediaria para la venta de la planta a Liberty House”.

TOMÉ TACHA DE "INTOLERABLE" LA ACTITUD DE ALCOA

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha tachado de "intolerable" la actitud de la multinacional Alcoa tras hacer público la decisión de ejecutar el despedido colectivo de 524 trabajadores e iniciar el apagado de las cubas de electrolisis en la planta de aluminio.



"El tiempo de jugar terminó", ha señalado el también alcalde de Monforte en declaraciones difundidas a los medios este viernes después de conocerse el paso dado por la compañía estadounidense.



Tomé ha instado a la Xunta y al Gobierno del Estado a trabajar de forma conjunta para "tomar las medidas jurídicas que permita la legislación" para impedir "las pretensiones" de Alcoa y que pueda mantenerse la actividad y los puestos de trabajo de la planta.



Todo ello para "mantener viva A Mariña, la provincia de Lugo y Galicia" desde el punto de vista industrial, ha dicho el presidente provincial, que ha trasladado su apoyo a los trabajadores y alcaldes de la comarca mariñana.

CABALLERO EXIGE A LA XUNTA QUE RECHACE EL ERE PLANTEADO POR ALCOA

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha exigido este viernes a la Xunta de Galicia como la autoridad laboral competente que rechace el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Alcoa para su planta en San Cibrao, que, de aplicarse, supondría el despido de más de 500 trabajadores de esta factoría.

En un comunicado remitido a los medios, Caballero llama a armar un “frente común” ante el “chantaje” de esta compañía multinacional, a la que acusa de haber actuado “con mala fe” tras negarse a vender sus instalaciones al grupo inversor Liberty House para reducir la competencia en el sector.

“Hay que rechazar el ERE e impedir que paren las cubas”, ha insistido el líder socialista, que ha pedido “intervenir para imposibilitar” que se termine con una actividad industrial “fundamental” para el futuro del empleo en la comarca de A Mariña.

PONTÓN RECLAMA LA INTERVENCIÓN DE INMEDIATO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado que el Gobierno central y la Xunta deben "de inmediato" poner en marcha la intervención pública de Alcoa en San Cibrao de cara a la nacionalización del complejo mariñano.



En declaraciones remitidas a los medios tras conocerse la decisión de la multinacional estadounidense de aplicar el despido colectivo de 524 trabajadores y la hibernación ordenada de las cubas, Pontón ha apelado a "no perder un minuto más" y proceder a la intervención de la factoría.



"Necesitamos un gobierno que no se doblegue ante los intereses de esta multinacional y que defienda el interés general", ha señalado la líder frentista, que ha puesto el acento en que "no" existen impedimientos legales para nacionalizar la planta, para lo que "solo hace falta voluntad política".



"Sería una irresponsabilidad imperdonable que PP y PSOE permitiesen el cierre de esta fábrica", ha aseverado Pontón antes de incidir en que Alcoa "ha enseñado sus cartas" y ahora toca a las admninistraciones "poner sobre la mesa la intervención pública" del complejo para "mantener el empleo y la actividad industrial".