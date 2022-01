Reacciones tras el apagado de las cubas de Alcoa: "O frío e o silencio é o que máis impresiona"

Los operarios de la fábrica de Aluminio viven con desazón el apagado de las cubas que ellos mismos tuvieron que ejecutar, después de casi dos años tratando de evitar que eso sucediera. "O peor foi o primeiro día pero intentamos facelo o mellor posible para poder rearrancalas nas óptimas condicións e este venres deu bastante tristeza, había un baixón ao ver todo apagado", relata Jorge Luis Méndez Leivas, del turno b a cuyos integrantes tocó este jueves por la mañana la simbólica parada de las últimas cubas.

Lo que más llama la atención a este y otros trabajadores es el frío que ahora inunda las series de electrolisis, donde los recipientes en los que se fabrica el aluminio alcanzan los 900 o mil grados, y también la ausencia de ruido. "É o que máis impresiona, moitísimo", apunta este vecino de Foz, que lleva 18 años en la empresa y que tiene la esperanza de que Alcoa cumpla con lo pactado. A partir de ahora cree que estarán muy ocupados en la puesta al día de las instalaciones, "non é unha broma o traballo que hai por diante", dice, para la preparación de las cubas de cara a su rearranque o en el mantenimiento de la maquinaria para que no quede en desuso.

Otro trabajador que estaba en el mismo turno este jueves por la mañana era Iván Pena Muras, de Viveiro, en la empresa desde 2014. "Todos temos familiares aquí e sempre se recordou esta fábrica como algo importante na zona, é unha pena", dice, el apagado de las cubas. Añade que ahora hay "moitas dúbidas" y él mismo confiesa que no es muy optimista de cara al rearranque, pues cree que hasta el momento "Alcoa non actuou con boas intencións".

"Levo 32 anos a turnos alí e agora ver todo en silencio impresiona, faise duro", dice el ribadense Miguel Ángel Fernández, que reconoce que parar las cubas también tuvo sus complicaciones, "é un traballo engorroso e pesado. Hailles que sacar o baño líquido para que quede só a parte do aluminio que se vai solidificar para que despois o rearranque sexa máis sinxelo, e hai que ir cortocircuitando, ir parando unha por unha", comenta.

Con 55 años y una hija de 16, reconoce que en casa lo pasaron mal estos años "porque dependemos só do meu traballo" y ahora tiene la esperanza de que se pueda rearrancar. "Se non aceptaramos isto a empresa faría un Ere e estariamos igual, con todo parado pero nós na casa", dice.

"Levaba quince anos alí ao calor de aquilo e é complicado ver todo frío, sen actividade, dá moita pena velo así", comenta Diego Fernández Rey, vecino de Foz que también trabaja en electrolisis. El operario, de 37 años y con dos hijos, recuerda que pasaron unos años "moi difíciles", que la plantilla "quería unha solución para o futuro da comarca" y en la votación del acuerdo que proponía Alcoa eligieron "o menor dos males, pois a outra opción ía ser peor". Ahora se aferran a que se retome la fabricación pero "a preocupación séguela tendo porque non sabes o que vai pasar", reconoce.

El ribadense David López, cubista en electrolisis, coincide en que la incertidumbre fue y es la peor compañera. "Hubo muchas expectativas, muchos rumores, y al final nos dimos cuenta de que las cubas se iban a parar, de que era prácticamente imposible tener la fábrica en funcionamiento por el coste de la energía y si tensábamos mucho la cuerda la negociación se podía romper y nos íbamos a encontrar con las cubas paradas y con un Ere"", opina. El trabajador espera que Alcoa cumpla con el rearranque, con las inversiones y tenga un contrato de energía ventajoso para, con todo ello, "hacer una fábrica competitiva y garantizar el trabajo para muchos años".

En mantenimiento central de Aluminio trabaja el focense Walter Lage, de 45 años y con unos 19 en la fábrica. "Os compañeiros fixeron moi ben o apagado das cubas para poder rearrancalas pero é algo que lles afecta, sobre todo porque agora entras na serie e o que te encontras é a ausencia de ruído, un panorama desolador", relata, y "a xente está triste, co temor fe se rearrancaremos ou non". Lo que sucederá "non o sabe ninguén", dice, y espera que Xunta y Gobierno trabajen de la mano para ayudar a lograrlo.

Xunta y Gobierno dan agilidad a los paquetes eólicos de las PPA

La segunda reunión de seguimiento del acuerdo para la viabilidad de Alcoa se celebró este jueves en el Ministerio de Industria y tras esta el presidente del comité, José Antonio Zan, reseñó que tanto la Xunta como el Gobierno "están trabajando para dar la mayor agilidad a los parques eólicos" de los que se abastecerá la fábrica a partir de 2024 con contratos de suministro a precio fijo (PPA).

Zan también destacó que la empresa depositó en el BBVA el fondo de 91 millones de euros — el comité podrá verificar su estado— y que tiene en una fase inicial las inversiones del horno de cocción y las barras de compensación magnética, más avanzadas las mesas de colada y el horno de homogeneizado y en una fase intermedia el transformador.

En un escrito a los trabajadores el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, les informa de los pasos dados sobre la disponibilidad de ese fondo para inversiones, del mecanismo para la utilización de ese dinero o del progreso de las negociaciones de los contratos de energía.

El Gobierno, con participación de Industria y de Transición Ecológica, se comprometió a agilizar las autorizaciones de parques eólicos cuando Alcoa identifique los proyectos y anunció que contratará una asesoría técnica para verificar el cumplimiento de los acuerdos. También explicará a la empresa las subvenciones a su disposición pero mantiene procesos judiciales para reclamar la devolución de ayudas de CO2 por no mantener la actividad.

La directora xeral de Planificación Enerxética, Paula Uría, urgió al Gobierno a poner las medidas para establecer un precio eléctrico competitivo y ofreció la "máxima colaboración" para reactivar las cubas lo antes posible.

Feijóo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, puso en duda que las cubas se puedan reactivar en 2024. "Hoxe non o podo confirmar", dijo tras calificar el cese temporal en la fábrica como "un fracaso industrial, económico e laboral" que no tiene el aval de la Xunta. "En Galicia non aceptamos que ata 2024 non se poida producir unha soa tonelada de aluminio", afirmó, para recordar que tras este parón está la falta de un precio eléctrico competitivo.

