Reacciones | La Xunta culpa a Sánchez y el Gobierno pide "corresponsabilidad" a Alcoa

Feijóo: "El Gobierno tuvo más de un año para evitar el cierre de Alcoa y no lo hizo"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado que "el Gobierno tuvo más de un año para evitar el cierre de Alcoa y no lo hizo pese a sus promesas".



Así se ha manifestado en un mensaje por redes sociales después de que Alcoa haya comunicado que abre un proceso informal de consulta para el despido colectivo de un máximo de 534 trabajadores de su planta de aluminio de San Cibrao.

Con todo, el titular del Gobierno gallego asegura que "sigue habiendo un margen de semanas para evitar este golpe a más de 500 familias, a A Mariña, a Lugo y a Galicia". "No están las cosas como para perder empleos que podrían salvarse", afirma.

Según explica la compañía en un comunicado, los problemas "estructurales" de altos costes de energía y el bajo precio del aluminio, junto con el exceso de capacidad global, "han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen".

Por su parte, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha lamentado que "la inacción el Gobierno tiene consecuencias", por lo que ha mostrado su apoyo a los trabajadores en "momentos de especial dificultad" y "dureza", aunque "no hay explicación posible que trasladarles".

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha pedido este jueves por la mañana "corresponsabilidad" a Alcoa tras el anuncio de la multinacional de iniciar un periodo de consultas para un proceso de despido colectivo que afectaría a 534 trabajadores de la planta de Aluminio de San Cibrao. En declaraciones a La Sexta, ha dicho que Alcoa "es una empresa que ha tenido y sigue teniendo muchas ayudas públicas y, por lo tanto, le pedimos corresponsabilidad".

"España necesita ahora construir un proyecto de país y Alcoa debe mostrar corresponsabilidad con el momento que estamos atravesando en el que necesitamos más capacidad industrial y crear empleo entorno a la industria", añadió.

La ministra dijo estar a la espera de conocer las decisiones de la empresa, pero ya avanzó que el Gobierno central irá de la mano de los trabajadores.

El PSdeG culpa a Feijóo por "ponerse de lado" con su política industrial

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha atribuido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a su política industrial de "ponerse de lado" y "escapar de sus responsabilidades" y dejar al sector "descapitalizado", el posible cierre de la planta de la multinacional estadounidense Alcoa en San Cibrao.

Preguntado al respecto durante un paseo junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el marco de la precampaña electoral en Galicia, el líder del PSdeG ha recalcado que "lo importante es que Feijóo tenga una política industrial para Galicia, porque los problemas hay que resolverlos trabajando".

Ha hecho hincapié en que la Xunta tiene "plena competencia en materia industrial y económica" y ha recalcado que Feijóo "tiene que dejar de utilizar los medios públicos de comunicación para dar una versión unilateral y sesgada de la realidad y hacerse cargo de sus competencias en sanidad, servicios sociales e industriales".

Por su parte,el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha asegurado que si finalmente se confirma el cierre de la fábrica de aluminio de Alcoa en San Cibrao, será "una prueba clara y palpable" de que la empresa "estuvo jugando" con los trabajadores y con las instituciones públicas durante los últimos meses.

"Es una decisión de calado, que no se toma en cuatro días", dijo Tomé, quien opina que, si finalmente llega a confirmarse, obedecerá a una "política de interés económico", pero también de interés "geoestratégico".

El presidente de la institución provincial reconoció que "si llega a confirmarse sería una muy mala noticia para la provincia de Lugo", de modo que la Diputación "no puede quedarse impasible" ni "permanecer al margen" de una circunstancia con repercusiones muy profundas en la economía de A Mariña y de los municipios que integran esa comarca.

Además, Tomé aprovechó para recordarle a la Xunta de Galicia que "se acabó la hora de las fotos vacías de contenido", porque en todo este tiempo de "tira y afloja", no hubo por su parte "ninguna propuesta seria". "Ha llegado el momento de poner sobre la mesa los intereses de Galicia", dijo Tomé. Por ello, instó a Núñez Feijóo a "tomar ejemplo del gobierno vasco en relación con el apoyo a las empresas estratégicas" de la comunidad.

Iglesias no es partidario de la nacionalización

La situación de Alcoa se ha colado este jueves en el debate de la Comisión de reconstrucción económica y social de la Cámara Baja. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha defendido la necesidad de "reconstruir la industria del conjunto del Estado" pero ha rechazado recurrir a la vía de las nacionalizaciones para evitar cierres.



Iglesias se ha pronunciado así tras plantear Esquerra Republicana y BNG la posibilidad de nacionalizar fábricas, sobre todo ante los anunciados cierres de Nissan en Cataluña y el riesgo que corre Alcoa.



En su réplica y aunque ha declinado referirse específicamente al caso de esta planta, el responsable estatal ha reconocido que "los instrumentos jurídicos están ahí" y que "son perfectamente posibiles con la Constitución", pero ha matizado que no es partidiario de ese tipo de medidas.



El vicepresidente ha rechazado que "nacionalizar pérdidas para privatizar después los beneficios" y ha apelado no caer "en la trampa de la derecha" para decir que este tipo de medidas "son de izquierdas".



"No son necesariamente ni de izquierdas ni de derechas. "¿Quién nacionalizó Bankia?", ha recordado, en alusión al rescate de la antigua Caja Madrid por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha vaticinado que "dentro de no mucho" sectores contrarios a la intervención pública en la economía "van a pedir que por favor se nacionalice".

El BNG apuesta por la nacionalización

La líder del BNG, Ana Pontón, también apostó por la nacionalización de la factoría y la creación de una tarifa eléctrica "gallega" que garantice la viabilidad de la producción de aluminio para evitar que el posible cierre de la planta suponga "el entierro de toda" la comarca de A Mariña.

En sus palabras, esta planta es "fundamental" para A Mariña y, además, "aborda" la producción" en un ámbito "estratégico" como el aluminio, por lo que "no puede permitirse" el cierre de esta factoría, ya que supondría "enterrar a una comarca entera", máxime en el contexto actual provocado por la crisis del coronavirus.

En este sentido, se ha dirigido a PSOE y PP, a los que insta a aparcar su "pimpampúm" y aporten soluciones desde el Gobierno central y la Xunta, administraciones ambas "responsables" de la situación que atraviesa la factoría de Cervo.

El coportavoz de En Marea Pancho Casal, aseguró que “la factoría de Alcoa no se puede cerrar porque necesitamos el aluminio que produce". Según dijo, la producción de aluminio primario es estratégica para muchas industrias de la Unión Europea y también de Galicia, como el automóvil o la aeronáutica. "No podemos cometer el error, también en esta industria, de depender de proveedores ajenos a la Unión Europea”, expuso.

Ciudadanos exige la comparecencia de la ministra de Industria

“Hemos pedido la comparecencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el Congreso para que explique el cierre de Alcoa”. Así lo ha asegurado este jueves la portavoz de Cs Galicia, Beatriz Pino, ante el futuro incierto de Alcoa.

La portavoz de Cs en Galicia, Beatriz Pino, quiere que con esta comparecencia la ministra explica de forma “clara y contundente” a todos los gallegos y a las más de 500 familias que se van a quedar sin trabajo las medidas que han tomado para evitar este cierre. "El Gobierno tiene que dar muchas explicaciones. No podemos permitir que cientos de familias se vayan al paro por una mala gestión y por no saber buscar una solución a un problema que viene de atrás”.