Reabre al público la plaza de abastos ribadense tras las obras de saneamiento

La plaza de abastos ribadense reabrió tras las obras de remodelación de las últimas semanas para mejorar el saneamiento, la iluminación, el pavimento o los aseos. El gobierno local intenta dinamizar el espacio y su entorno para que conserve su importancia en el comercio de la villa.

"Temos moita esperanza de que as obras permitan ás praceiras e aos praceiros de Ribadeo recuperar clientela, ter máis compradores e fidelizar e prestar un mellor servizo a todo o seu público", señaló el concejal de desarrollo local, Pablo Vizoso. El Concello de Ribadeo invirtió 60.000 euros de los que 20.000 procedían de fondos propios. La plaza contará con una moderna máquina fregadora.

Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal del PP de Ribadeo, Elena Sierra, criticó el abandono del área recreativa de Santa Cruz, con zonas que no se pueden utilizar porque la hierba está sin cortar o hay elementos que pueden suponer un peligro para los visitantes. "Santa Cruz conta cun dos miradores máis fermosos de Ribadeo", aseguró la popular, que subrayó que su estado "é un novo exemplo da falta de mantemento, limpeza e conservación por parte do goberno local en xardíns e parques ou en zonas recreativas".

El PP presentará al próximo pleno municipal una iniciativa para que el municipio cuente con una programación de limpieza que "é inexistente a día de hoxe". En el pleno anterior preguntaron por el protocolo de desinfección de las zonas públicas como medida preventiva frente al covid "pero lamentablemente non obtivemos resposta concreta porque non existen normas serias a seguir".

El grupo popular "nunca se oporá a novas obras no municipio, senón todo o contrario", pero criticará que "se malgaste o diñeiro dos ribadenses pola falta de mantemento e pola falta de traballo do equipo de goberno como pasou coa renovación do parque dos Indianos".