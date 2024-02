Las razas de ganado autóctono gallego llenaron la feria celebrada en Ferreira

La quinta Feira de Razas Autóctonas da Mariña, que se desarrolló este sábado en Ferreira do Valadouro, llenó de ambiente la localidad. La exposición ganadera abrió la iniciativa Febreiro: mes gandeiro que organiza la concejalía de Medio Rural valadouresa, que dirige Eduardo Chao, quien se mostró satisfecho con la cita. "Houbo boa participación, estamos moi contentos, e non houbo incidentes graves, que é importante, polo que a feira cumpriu as nosas expectativas ao axudarnos a impulsar a promoción deste tipo de razas galegas".

El recinto habilitado para el ferial reunió ejemplares vacunos de rubia gallega, caldelá o limiá, pero también de oveja y cabra gallega, burro fariñeiro, caballo de pura raza gallega -que fue la más abundante-, algún ejemplar de can de palleiro y también pita de Piñeira y galiña de Mos. Los ganaderos que presentaron sus ejemplares procedían de diferentes puntos de la comarca mariñana, así como de A Terra Chá e incluso algunos se desplazaron desde la provincia de A Coruña

Una familia viendo las vacas. PALEO

El ferial, situado en el aparcamiento próximo a la piscina, también albergó el concurso morfológico oficial de caballo de pura raza gallega, según lotes por cantidad, en el que repartieron 4.200 euros en premios. La Avenida Deputación, frente a la casa de la cultura, fue escenario de la segunda carrera de caballo marchador.

Todo un espectáculo para los amantes de los animales, donde también llamó la atención al mediodía la demostración de doma de alta escuela con trabajo a pie de la Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega.

Premios. Por lote de caballar, Pedro Blanco se llevó el primer premio, seguido de Juan Méndez y Adrián Mariño. En el concurso morfológico de pura raza de caballo gallego se impuso Adrián Mariño en sementales; en hembras y en potros venció Fernando Groba.

El mejor semental de rubia gallega en vacuno lo aportó David López García, que también se impuso por cantidad, y la mejor hembra de rubia fue la de Gonzalo Seoane, quien también se llevó el del mejor semental de vacuno morenas. La mejor hembra de vacuno morenas noroeste fue de David López, que también ganó en el lote por cantidad.

Un jinete con un equino de raza gallega. PALEO

El mejor burro fariñeiro por cantidad fue el de Víctor José Seijas, en porco celta venció por cantidad María Shaila García y en cabra gallega por cantidad se impuso Pablo Díaz, mientras que en oveja gallega ganó Antonio Expósito y también en can de palleiro por cantidad. En galiña de Mos por cantidad ganó Pablo Val y en la de Piñeira, el premio fue para María Carmen Barral.

El campeonato gallego de caballo marchador en chapeada se lo llevó Carlos Gasalla y el de serrada fue para Antonio Aradas.