Julia Fernández: un rayo para la selección gallega

Entre los nombres que figuran en la selección gallega que participará este fin de semana en el campeonato de España de Federaciones Autonómicas sub-16 figura el de Julia Fernández, una de las grandes velocistas de la sección de atletismo de las Escuelas Deportivas de Lourenzá y todo un rayo en las carreras de velocidad para intentar ayudar a Galicia en las pruebas de 300 metros lisos y en el relevo de 4x300. La competición tendrá lugar en Pamplona.

Nacida en el año 2008, Julia Fernández, empezó a practicar el atletismo a los 7 años, en el colegio de O Pilar. Pero su gran salto de calidad ha llegado en las dos últimas temporadas, desde su llegada al club laurentino. La joven destaca en todas las pruebas de velocidad, aunque reconoce sentir predilección por la carrera que disputará en Pamplona y algunas más. "Gústanme moito os 300 metros lisos e os 300 valados, pero tamén o salto de altura e o de lonxitude, en todas adestro e compito cando podo", señaló.

Convocatoria: "Fíxome moita ilusión que me chamaran, correrei o que poida, pero sobre todo intentarei pasalo be"

Además de brillar en el atletismo, Julia Fernández no deja escapar la oportunidad de practicar otras disciplinas deportivas. "Fago patinaxe artístico, que me apaixona tamén, non sabería con cal quedarme", señaló.

En Pamplona se medirá con algunos de los mejores velocistas de España de su edad, pero es algo que no le preocupa, ya que su principal objetivo es disfrutar de una experiencia única. "Fíxome moita ilusión que me chamaran porque é unha grande oportunidade. Dende logo que correrei o máis que poida, pero o obxectivo é pasalo ben", explicó.

Tener en la comarca a un deportista como Adrián Ben supone una gran referencia y una demostración de que se puede llegar al profesionalismo sin tener que vivir en una gran ciudad. Pese a ello, Julia Fernández deja bien claro que no piensa en ello y que prefiere disfrutar y vivir el día. "Non penso no futuro. A día de hoxe encántame competir e adestrar cos meus compañeiros do club", concluyó.

Futuro: "A día de hoxe non penso se me vou dedicar ao atletismo, só desfruto de adestrar cos meus compañeiros"

Casi 700 atletas. Un total de 18 federaciones autonómicas estarán en liza y suman 661 atletas (341 mujeres y 320 hombres), donde sobresalen las cinco plusmarquistas sub-16 de este año: Itsaso Madariaga (Euskadi, 11.97 en 100 lisos, que correrá el relevo 4x100 ); Carla Cabezas (Andalucía, 9:32.07 en 3.000); Aitana Alonso (Castilla y León, 1.78 en altura); David Gadea (Comunidad Valenciana, 13.34 en 110 vallas), y Alejandro Domingo (Castilla y León, 4:14.21 en 1.500 obstáculos). La competición reunirá a casi la totalidad de los actuales campeones de España de la categoría.