Ratifica que un joven la violó a punta de navaja y él "jura" que es mentira

Un joven, con iniciales E.M.P., se sentó este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo por violar supuestamente a una chica en su domicilio de Burela. El joven reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante, pero aseguró que fueron consentidas y achacó la denuncia a que la mujer le pidió dinero y él no se lo dio. "Fui de fiesta a San Cibrao y a las ocho de la mañana volví a Burela. Yo estaba en la calle con un amigo y ella se acercó y me dijo que había discutido con su madre y que no tenía donde dormir. Le dije que podía venir a mi casa y fue ella la que quiso dormir en mi habitación. Todo lo que pasó fue con su consentimiento y juro que jamás la forcé. Antes de irse me pidió cincuenta euros y le dije que no se los daba, por lo que se enfadó mucho. Todo el problema viene de ahí; si lo llego a saber le hubiera dado el dinero para que no me jodiera la vida", declaró.

El acusado negó así los hechos que se recogen en el escrito de acusación del fiscal, quien mantiene que el 14 de abril de 2021, el chico se encontró en la calle con una joven y, tras unos minutos de conversación, ambos se dirigieron caminando al domicilio del chico, en la calle Rosalía de Castro. Una vez en la vivienda, la víctima se sentó en la cama del acusado, quien se quitó la ropa, se sentó junto a ella y comenzó a acariciarle las piernas y a besarle el cuello.

Según la versión del ministerio público, la chica le dijo en todo momento "que aquello no le gustaba y que se sentía incómoda", por lo que el joven se dirigió a su armario y cogió una navaja. Acto seguido, esgrimió el arma hacia la chica y le dijo que, si no cooperaba, "le rajaba el cuello, ya que no le costaba nada matarla o tirarla por la ventana". El acusado obligó supuestamente a la chica a desnudarse y la violó. Seguidamente, la llevó de la mano hasta el salón y volvió a violarla. Finalmente, el joven le dijo a la víctima que podía marcharse, pero que si le contaba lo sucedido a alguien, "la perseguiría y la mataría".

La víctima mantuvo este martes que el acusado la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, pero modificó su declaración inicial en algunos puntos. La chica explicó en la Audiencia que el joven la intimidó con una navaja por la calle, durante todo el trayecto -no solo dentro del piso- y dijo que no dejó de amenazarla con el arma en ningún momento. La mujer aseguró que no fumó en la vivienda del acusado, pero la letrada de la defensa explicó que los agentes encontraron en el domicilio colillas con su ADN. La chica declaró que tampoco recordaba los detalles de la agresión sexual, pero aseguró que las relaciones no fueron consentidas y negó que le hubiera pedido dinero al acusado. "Él insistió en que fuera a su casa y me violó. Le dije todo el tiempo que parara y que me dejara marcharme, pero él me amenazaba con la navaja y yo tenía miedo de que me hiciese daño", aseguró.

El juicio por estos hechos estaba previsto que continuase este miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo.

El fiscal pide doce años de cárcel y 10 de libertad vigilada

El ministerio fiscal solicitó para el acusado en su escrito de conclusiones provisionales una pena de doce años de prisión y otros diez años de libertad vigilada, como autor de un delito de violación. Pidió también que no pueda aproximarse a la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio. La letrada de la defensa, por su parte, solicita la libre absolución del joven en la base a las "contradicciones" de la denunciante. La víctima no sufrió daños La Fiscalía explica que "no consta " que la víctima sufriera "lesión física o psicológica alguna" a raíz de estos hechos, por lo que no pide indemnización para ella.