El rastro popular que se celebra este domingo en Burela tendrá como novedad la presencia de una Mesa do Libro solidaria y de intercambio con el objetivo de fomentar la lectura, donde las personas que quieran podrán dejar libros que ya no usen, o bien se podrán realizar intercambios de distintos ejemplares.

El rastro se celebra en horario de mañana, de diez a tres, en la Praza da Mariña y esta Mesa do Libro en concreto estará atendida por personal del Concello de Burela. "A idea é realizar unha proposta aberta", dicen desde el ente local, para dar una segunda vida a libros que quedan arrinconados en casa, al tiempo que se facilita que personas aficionadas a la lectura o vecinos que tengan más difícil acceder a comprarlos puedan hacerse con ellos de forma gratuita.

El objetivo, inciden, es que se depositen el mayor número de ejemplares para promocionar la lectura, el intercambio literario y la oportunidad de obtener libros gratis, además de darles nueva vida a los que ya no se utilizan. Si queda algún libro al terminar el rastro, pasará a formar parte de la biblioteca municipal.

El concejal de Cultura, Jose Díaz, impulsa esta iniciativa "para probar se funciona e ten aceptación entre os veciños", y recuerda que con esta Mesa do Libro realizan "unha pequena homenaxe ao libro e á lectura en si mesma, buscando distintas formas de promocionala e de poñela en valor". Con esta acción palían la no celebración de la feria del libro, que no habrá este verano en Burela por la falta de interés de los libreros.

El edil burelés anima a los vecinos a participar en esta Mesa do Libro. "Todo aquel que queira pode achegar os seus. Seguro que hai persoas que teñen libros na casa que cumprirían estas características para a mesa de lectura solidaria e de intercambio", dice.

DEMANDA. El rastro solidario y de segunda mano "xa conta con bo número de persoas anotadas", avanza Díaz sobre el evento de este domingo, en el que pueden participar -previa inscripción- personas mayores de edad y asociaciones que deberán colaborar aportando un kilo de alimentos no perecederos que después el Concello donará para ayudar a personas vulnerables.

En este mercadillo pueden venderse libros, discos, ropa, accesorios, artículos de decoración y artesanía a precios populares, con un mínimo de 1 euro y un máximo de 500 según estipulan las normas. Deben ser de segunda mano y estar en buen estado de uso y conservación. No se autoriza la venta de artículos perecederos ni de bebidas y alimentación "en calquera das súas formas"; tampoco se pueden vender productos químicos, animales, armas ni productos explosivos, como tampoco ningún producto para cuya venta se necesite algún carné de manipulador o alguna autorización especial.

En el caso de que el tiempo no acompañe, el rastro se celebrará en la antigua plaza de abastos. Abre al público a las diez, pero los puestos pueden montarse desde las nueve de la mañana. Para anotarse hay que llamar al 982.58.11.41 o al 608.15.81.701 y el máximo de stands que pueden participar son treinta.