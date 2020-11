Si rascas no te pica, te toca

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo tratará de jugar sobre seguro en su nueva campaña promocional que empieza hoy y se prolongará hasta el 18 de diciembre. Se trata del ya clásico Rasca e gaña.

En total va a repartir más de 1.500 euros en premios entre su clientela donados por los 87 establecimientos que participan en esta cita. El gerente de Acisa, Jesús Pérez, indicó se trata de una campaña que siempre encuentra buena acogida entre la gente. El concurso es sobradamente conocido: con las compras se entregan unos boletos para rascar con regalos ocultos.

Son en concreto más de 30 botellas de vino, más de un centenar de cenas o comidas, menús, raciones, meriendas, cañas, vales de compras, regalos directos o vales de descuento.

Pérez Prada señala que los premios se repartieron de forma equitativa, es decir, "todas as tendas entregarán polo menos 10 premios e todos os bares ou restaurantes entregarán 30 premios como mínimo. Ademais os premios na súa maior parte serán cruzados, é dicir, comprando nos comercios participantes optarás a agasallos da hostalaría e consumindo nos bares e restaurantes participantes obterás agasallos do comercio".

El presidente de Acisa, Francisco Iriarte recalca que todas estas acciones son importantes para tratar de impulsar las ventas en un periodo "tradicionalmente baixo" y más aún este año por las circunstancias derivadas de la pandemia.

Para Iriarte "os premios son moi interesantes e atractivos para os nosos clientes. Saír dun bar cun vale de 20 ou 30 euros para mercar un regalo no comercio de Ribadeo ou cun vale do 10 o 30 por cento de desconto para facer unha compra nas tendas non se ve todos os días. Ou ir mercar a unha tenda un agasallo e saír cunha botella de viño para casa ou cunha cea" también le parece destacado.