El raro 2020 trae este mes una segunda floración en A Mariña

TODAVÍA NO han terminado de madurar los higos ni ha recogido la cosecha de kiwis en la huerta de A Pontenova, pero María L. González vuelve a tener en flor, a estas alturas de septiembre, los manzanos, perales y ciruelos que ya habían dado su fruto. El clima, como muchas otras cosas de este raro 2020, está loco.

La explicación más recurrente es la del cambio climático pero el profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra Enrique Valero no suele encaminar por ahí su grupo de investigación. "Es cierto que tenemos castaños en flor en septiembre pero yo no iría tan lejos con lo del cambio climático porque de ocurrir favorecería a especies más mediterráneas o de áreas más secas y como mi escepticismo me lleva a cuestionar muchas teorías, porque eso nos hace avanzar, creo que son las condiciones especiales de luz, de fotoperiodo y humedad las que conducen a los árboles y a otras especies a florecer ahora", argumenta.

El cambio climático prefiere circunscribirlo a ciclos más lentos pues, recuerda, "cuando todavía andábamos con pieles ocurrieron cuatro glaciaciones y cuatro calentamientos globales". Y eso probablemente explica que sobrevivan en O Courel hayas relictas. Las sorpresas florales en la huerta de María y Loureiro de Foxas responden a un año climático raro y a que "en primavera y otoño pueden darse condiciones puntualmente muy similares que ‘engañen’ a las plantas, de la misma forma que muchos aficionados a la micología pueden encontrar en primavera algunos boletus y rebozuelos.

"Hubo chantarelas en abril —dice Valero—, es un año raro porque no hubo invierno, prueba de ello es que las colmenas se pusieron a trabajar en diciembre y enero, ligadas a la floración del eucalipto, que también se adelantó, cuando normalmente las abejas empezaban a salir en busca del polen allá por marzo".

Cambios de temperaturas alteran los relaciones entre polinizadores y la flora, lo que puede afectar a la reproducción de ambos

El problema es que, al menos por el noroeste gallego, en mayo y abril no dejó de llover, la floración se arruinó y las colmenas se quedaron sin néctar. "Se morían de hambre y hubo apicultores que tuvieron que alimentarlas", asegura el profesor de la Universidade de Vigo que también es aficionado a la apicultura y posee algunas colmenas en Brión. "Después hemos tenido un verano de altas temperaturas y mucho sol para, de nuevo, ponerse a llover fuerte ahora, con lo que las plantas ‘se equivocan’ y florecen. Es relativamente frecuente, no lo consideraría una anomalía achacable a un cambio radical en el planeta", añade Valero.

Ya sea en Pontevedra o en A Mariña interior y costera, muchos Ciruelos, manzanos y perales han florecido otra vez estos días en A Pontenova. miran con asombro lo que ocurre con los árboles. También en el norte lucense florecen otra vez los castaños mientras sueltan el fruto de la primera floración y los naranjos van este 2020 muy adelantados con un fruto que suele madurar a fin de año.

Santos Gabriel Arenas, ingeniero forestal y profesor de la Escola Agraria de Alta Montaña de Becerreá también avisa: "Tenemos que adaptarnos a esta nueva situación tanto en la agricultura como en la floresta". El impacto de las temperaturas y la sincronía fenológica entre la eclosión de los insectos y las floraciones son estudiadas en distintas universidades, que rastrean cambios que puedan afectar a los polinizadores, a la agricultura intensiva y a la distribución de plantas y árboles.

Existe bastante coincidencia en que estas floraciones no habituales en otoño tendrán poco recorrido en cuanto lleguen las heladas y para los apicultores buscar buenas ubicaciones va a ser crucial. El propio Valero reconoce que en O Barbanza la cosecha de miel de este 2020 es 0, aunque la suya se ha quedado en un tercio de lo habitual, y explica las razones: "Por un lado tengo monte con eucaliptos, alisos, areces y muy cerca también hay huertas con frutales, pero además las segundas residencias han traído arbustos como lavandas, romero e incluso camelias y por eso mis abejas han podido defenderse".

El propio secretario de la Asociación Galega de Apicultura (Aga), Xesús Asorey, confirma que «a colleita de xullo foi moi mala e algún día poida que cheguemos a ter mel de outono; as abellas teñen moitas dificultades polas variacións dos ciclos climáticos». El lado más positivo de los frutales en flor en otoño sería que al menos trabajarían para juntar alimento y mantenerse fuertes en el invierno».

EL EUCALIPTO. El eucalipto en las zonas de costa es la especie que está marcando ciclos apícolas muy determinantes. Si antaño ofrecía sus flores en enero y marzo, ahora florece en diciembre y enero "e probablemente este ano volva a estar en flor en novembro, tal como imos", dice Asorey. El ciclo de calor, lluvias y el regreso del sol también le afectan. "Agora temos dous meses de diferenza co eucalipto", asegura el representante de los apicultores.