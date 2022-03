La rapera Miss Raisa se gana a los jóvenes del IES Ribadeo

Dentro de los actos programados por el Concello de Ribadeo con motivo del 8-M, estuvo en el IES Ribadeo Dionisio Gamallo la rapera catalana de origen marroquí Miss Raisa. Su intervención fue un soplo de aire fresco en un escenario de adolescentes que ella dominó como nadie, "porque hablo su lenguaje, así te los ganas, siendo igual que ellos y partiendo de su misma posición, que no te vean como una figura lejana o de autoridad”. Explica que tiene "mucho en común con ellos" porque "no me hice adulta en el sentido despectivo del término, no les doy lecciones".

En mi adolescencia fue complicado conseguir salir adelante"

La rapera que saltó a la fama primero en Got Talent y que luego puso a cantar rap a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió la verdad que hay en sus canciones, como cuando dice "Fue complicado salir adelante por los comentarios", un verso de una de sus rimas que recuerda que fue "totalmente real. En mi adolescencia era una inmigrante para los demás. Creían conocerme y no me conocía ni yo. Todo tuvo connotaciones negativas y fue difícil salir adelante".

En parte porque también canta que la ignoraban en todas partes y era invisible "porque la ropa parecía tener más importancia que las creencias. Pero yo estoy muy orgullosa de todo lo que viví. Pasar por eso me dio valores y no tendría los conocimientos que tengo hoy si no lo hubiese vivido. Hay que estar dispuesta a aceptar lo que te viene y afrontarlo".

Ella no reniega de nada de todo eso que le vino, como Got Talent: "Un programa del que estoy contenta de haber ido, porque me dio confianza en mí misma y fue una gran oportunidad porque me dio muchísima visibilidad para bien y para mal. Fue un reto personal del que estoy contenta cómo fue”.

"Poner a rapear a Ada Colau fue interesante. Tuvo su mérito"

Y es inevitable preguntarle por la canción de Ada Colau: "La verdad es que me hicieron la propuesta pero dándome carta verde para hacer lo que quisiera. Para mí es importante tener esa libertad y hablé con franqueza de valores, de la pandemia… No me metí para nada en política. No pensé que tendría esa repercusión porque nunca lo pienso de ninguna de mis canciones, las hago por placer. En este caso, fue un reto trabajar fuera de mi entorno y fue algo muy interesante. Y a ver, me hizo gracia el hecho de poner a rapear a Ada Colau, es verdad. Tuvo su mérito".