La Rapa das Bestas de Boimente no tendrá pelea de garañones

La Rapa das Bestas de Boimente será este año diferente ya que por primera vez en su historia no incluirá la pelea de garañones. La organización recibió un aviso de la consellería de Medio Rural para que se cumpla la Lei de Benestar Animal en cuanto a "non instigar aos animais a pelexar".

Desde la consellería indican que el Servizo de Gandería envió cartas a las comunidades de montes de Boimente, Santo Tomé (O Valadouro) y Carballo (Friol) "lembrándolles as obrigas" de la citada ley para que la cumplan durante la celebración de estos festejos. La normativa dice en su artículo 14 que "considérase como infracción moi grave a utilización de animais en loita" al entender que se instiga a los caballos a que peleen y que no se trata de luchas naturales entre ellos. "Non se prohibiu o curro", aclaran desde la consellería.

Así, el cambio no impide que se celebre la rapa de los animales que la comunidad de Boimente baja desde los montes Buio y Lerín, así como todas las demás actividades de la fiesta, que será el primer fin de semana de julio y que incluye carreras en las que se repartirán 1.750 euros en premios.

En la primera jornada habrá una degustación gratuita de chorizos y minihamburguesas de potro por cortesía de Puraga (asociación de criadores de caballos de Pura Raza Galega). Será a las ocho de la tarde y después habrá verbena con el grupo Fénix y la discomóvil Decibelios.

El día grande es el domingo 7 de julio, que arranca con la feria de ganado caballar y la degustación de las típicas sopas de ajo, además de la bajada del ganado y el cierre del curro para la rapa. A las doce del mediodía habrá de nuevo degustación de chorizos y minihamburguesas de potro, después habrá sesión vermú con el grupo Fénix y por la tarde serán las competiciones.

La inscripción para las carreras debe hacerse de tres y media a cinco y a las cinco y media empezarán las competiciones, con premios de 100, 75, 50 y 25 euros en distintas categorías de andadura serrada, andadura chapeada, carreras de caballos de pura raza y de cruce o carreras de burros. Al finalizar se entregarán los premios.