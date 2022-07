Ramón Iglesias Ventura: "Se se vai miña nai e o deixa só, chora ata que volve"

O mini pincher toy de Ramón Iglesias Ventura ten case tres anos e pesa só dous quilos e 200 gramos. É de cor negra café. Ten microchip, está vacinado, pero non castrado. Cando o mercou dicíanlle que esa raza de cans ten carácter, pero di que o seu "debeu saír ao revés, asústase incluso, pero é moi cariñoso e bo para facer compañía". Precisamente esa foi a razón pola que o comprou, para que súa nai Marina Ventura Mariño non estivese soa.

Hoxe en día pensa que "se lle falta, miña nai non sei se morrerá". Lembra que ao comezo non o querían, sobre todo a súa muller, pero "agora preocupámonos todos polo can, cando está un pouco malo logo imos con el ao veterinario", conta Ramón, quen di que "gústalle moito estar no colo e non pesa nada. Cando miña nai está sentada no sofá aínda que estea lendo o xornal ou unha revista, achégase e tócalle coa pata para que o colla".

Este veciño de Lourenzá mercou o canciño hai dous anos e medio cando só tiña tres meses

Ao ser tan bo, aconséllao para as persoas maiores, porque "fanlles moita compañía" e ademais di que "é coma se fose o bebé da casa". O canciño é o rei da familia e "ten que ser o que queira el, pero é intelixentísimo e non para quieto", conta.

Ramón tamén di que é moi frioleiro e gústalle o sol, aínda que "estes días cando o saco a pasear, en plena onda, non aguanta tampouco moito. De inverno ao meterse na súa cama desdobra a manta e métese debaixo dela para abrigarse", comenta. "Tampouco lle gusta nada bañarse, cando lle ensino a toalla e o secador vaise, chámalo e faise o tolo", sinala. Tamén notaron que cando suben ou baixan andando polas escaleiras do edificio no que viven, "sae ata a porta a pesares de que imos despaciño e non facemos ruído". Tamén está acostumado á presenza da súa dona. "Se se vai miña nai e o deixa só, chora por ela ata que volve, está intranquilo totalmente", di.

Comprouno para que lle fixese compañía a súa nai

Iglesias sácao pasear antes de marchar traballar, a mediodía sae coa muller que coida á nai e pola tarde e pola noite volven sacalo. "Pide saír, se estás toda a tarde por alí empeza a chorar e hai que sacalo". Asegura que se leva ben cos outros cans e escápalles. "Agora xa ten algo de confianza con algún e xoga con el, pero ao comezo non". Dánlle de comer penso e gústalle moito a carne. "Encántalle, miña nai dáballe sobras e algunha vez púxose malo do estómago"